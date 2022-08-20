تراند اليوم : موعد بلاك فرايدي 2019

موعد بلاك فرايدي 2019 ،يبدأ البلاك فرايدي “الجمعة السوداء” ، يوم الجمعة من شهر نوفمبر من كل عام ، وهذا العام يوافق يوم الجمعة 29 نوفمبر ، وتستمر هذه العروض في بعض المتاجر لمدة إسبوعين ويأتي هذا اليوم هو الأكثر مبيعات على مدار السنة بسبب الملايين الذين يأجلون ملزماتهم إلي هذا اليوم ، وتستمر إلي شهر ديسمبر.

الأسواق التي تشارك في البلاك فرايدي الجمعة البيضاء

أمازون يبدأ في المقدمة ويقدم العديد من العروض على جميع السلع

علي بابا ويتميز أيضاً هذا المتجر بعروض جيدة.

موقع سوق دوت كوم.

موقع نون دوت كوم.

ويشارك أيضاً كلاً من MODANISA و OUNASS و SHEIN وكذلك ON MARKAT ، وتعتبر من أشهر الاكسسوارات للمحجبات والأزياء.

جوميا وتقدم عروض رائعة أيضاً.

وتسمى أحيانًا في الوطن العربي بـالجمعة البيضاء، هو اليوم الذي يأتي مباشرة بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة وعادة ما يكون في نهاية شهر نوفمبر من كل عام، ويعتبر هذا اليوم بداية موسم شراء هدايا عيد الميلاد. في هذا اليوم تقوم أغلب المتاجر بتقديم عروض وخصومات كبيرة، حيث تفتح أبوابها مبكرا لأوقات تصل إلى الساعة الرابعة صباحًا. بسبب الخصومات الكبيرة ولأن أغلب هدايا عيد الميلاد تشترى في ذلك اليوم، فإن أعدادًا كبيرة من المستهلكين يتجمهرون فجر الجمعة خارج المتاجر الكبيرة ينتظرون افتتاحها. وعند الافتتاح تبدأ الجموع بالتقافز والركض كلٌ يرغب بأن يحصل على النصيب الأكبر من البضائع المخفضة الثمن.

في يوم الجمعة السوداء تقوم أيضا بعض متاجر الإنترنت مثل موقع أمازون[؟] وإيباي بتقديم عروض مغرية. ففي ذلك اليوم يقوم الموقع بتقديم خصومات على منتجات عديدة، ويقوم إضافة إلى ذلك بتقديم عرض خاص جدا على منتج معين يتغير كل ساعة.

ومن أشهر المواقع التي تعتمد تخفيضات الجمعة السوداء متجر أمازون للتسوق الإلكتروني والذي يتلقى طلبات من جميع أنحاء العالم للشراء منه لما يوفره من تخفيضات كبيرة في ذلك اليوم. اضافة إلى المتاجر الأمريكية الكبيرة Walmart ومتجر Bestbuy ومتجر Target. وكبرى المتاجر البريطانية مثل John Lewis ومتجر very.co.uk ومتجر Argos. اما في الوطن العربي فأشهر المتاجر التي تقدم تخفيضات الجمعة السوداء هي متجر سوق كوم، ومتجر جوميا.

يأتي يوم الجمعة السوداء في توقيت مختلف كل سنة، فهو ليس ذو توقيت ثابت، فهو يأتي في اليوم الذي يلي عيد الشكر، وهو الذي يكون في يوم الجمعة الاخيرة من شهر نوفمبر من كل عام، على سبيل المثال، يوم الجمعة السوداء في عام 2015 كان في 27 نوفمبر، أما في 2016 فكان في 25 نوفمبر، وفي 2017 فهو في 24 نوفمبر، وفي عام 2018 كان في 23 نوفمبر.