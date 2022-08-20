تراند اليوم : نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم الدورة الثانية

يبحث آلاف السوريون عن رابط نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم الدورة الثانية مع اعلان عن النتائج رسمياً من قبل وزارة التربية السورية.



نتائج البكالوريا 2022 سوريا حسب الاسم الدورة الثانية

ويمكن لجميع طلبة الثانوية العامة والأهالي، الوصول إلى" نتائج البكالوريا "في سوريا 2022 بكافة الأفرع حسب رقم الاكتتاب والاسم والمدرسة بالإضافة إلى عرض الأوائل على المحافظة وعلى مستوى القطر بروابط مباشرة حسب موقع وزارة التربية السورية moed.gov.syالرسمي.

وتشمل نتائج البكالوريا 2022 حسب الاسم في سوريا الفروع "العلمي والأدبي والتجاري والشرعي والصناعي".

وأتاحت وزارة التربية السورية "تطبيق النتائج الامتحانية وهو تطبيق مصمم من قبل وزارة التربية السورية وتم طرحه من أجل تسهيل الحصول على النتيجة الامتحانية لطلاب البكالوريا والتاسع".

وننوه في مشرق نيوز ونؤكد أعزائنا الطلاب أن جميع المعلومات التي تدخلونها في موقعنا سواء رقم الاكتتاب أو الاسم لا نحصل على أية معلومة منها، ولا نستطيع الوصول إلى أي قاعدة بيانات ورابط نتائج البكالوريا لتخفيف الضغط والوصول إلى النتائج بشكل مباشر عن وزارة التربية السورية وهي المصدر الأول والأخير والرسمي للنتائج الامتحانية والجهة الوحيدة التي تصدرها وتعلنها وجميع الحقوق محفوظة لها.