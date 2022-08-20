تراند اليوم : لونا الحسن .. هل توفيت الفنانة السورية؟

تداول ناشطون نبأ وفاة الفنانة السورية لونا الحسن على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا ولبنان والوطن العربي.

ولدت لونا الحسن في دمشق، والتحقت بكلية الحقوق بجامعة دمشق، ولكنها فضلت التمثيل والنجومية على المحاماة، والتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية لتدرس التمثيل، وتمتعت لونا بموهبة قوية في التمثيل، وقد أهلتها موهبتها لتقديم العديد من الأدوار في المسلسلات السورية، والخليجية، والأردنية واليمنية.

لونا الحسن وزوجها خالد القداح

تزوجت لونا من المنتج السوري خالد القداح وسافرت معه إلى دولة الإمارات المتحدة لتستقر هناك، وأنتج لها زوجها مسلسل بيت الديرة، ولكن لونا وبعد انتشار فيديوهات جنسية ساخنة لها مع مهند حمود، أحد رجال التنظيمات السورية المتطرفة، ومنعها من دخول دول الخليج العربي، اتجهت للتعاقد مع شركات الأفلام الإباحية (البورنو).

خالد القداح

في تصريح منذ بضعة سنوات صرح المنتج خالد القداح طليق الفنانة المعتزلة بأن طليقته وشقيقتها نيرودا الحسن لهما علاقة بالجماعات الإرهابية وأنه لا علاقه له بهما الآن وأضاف أيضاً أن طليقته استغلت اسمه وأمواله.

نيرودا الحسن

هي شقيقة الفنانة لونا الحسن وهي ممثلة أيضاً، درست بالمعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت بعدة مسلسلات منها ” أنشودة المطر”، ” أبو زيد الهلالي”، ” كوم الحجر “.

شقيق لونا الحسن كفاح الحسن

شقيق لونا الحسن يدعى كفاح الحسن وقد تم اعتقاله وحبسه في سجن مدينة تدمر بتهمة سرقة أموال الجيش السوري، ولكنها استطاعت بمساعدة الممثل فراس إبراهيم، وسامر الخوري إخراجه من السجن بعدما دفعت مبالغ مالية طائلة.

أسرار من الحياة الشخصية للفنانة لونا الحسن

تعد الفنانة السورية المعتزلة لونا الحسن من أكثر الفنانات السوريات المثيرات للجدل، وذلك لما تردد عنها من شائعات حول ارتباطها برجال من التنظيم السري.

حياة لونا الحسن الشخصية مليئة بالأسرار والعلاقات الخاصة، فقد تزوجت من المنتج السوري خالد القداح، وسافرت معه للإمارات المتحدة ليستقرا معاً هناك، وأنتج لها زوجها مسلسل بنات الديرة الذي قامت ببطولته، ولكن لونا لم تكتف بمجرد حياة زوجية مستقرة، بل كانت حياتها سلسلة متصلة من قصص الخيانة والانحلال، والتي أدت بها إلى السقوط في فخ أفلام البورنو.

بعد اعتزال لونا للفن بشكل مفاجئ، دخلت في علاقة مع أحد رجال التنظيمات السورية المتطرفة والذي يدعى مجد سليمان، واستمرت معه لفترة سرقت فيها منه لونا مبالغ طائلة، وعندما اكتشف سرقتها هربت منه ولجأت لشخص آخر يدعى سامر الخوري، ليقدم لها الحماية، واشترطت عليه شراء منزل لوالدها (نواف الحسن).

مقاطع لونا الحسن

حياتها مع سامر الخوري كانت مليئة بالمفاجآت، قامت بتصوير العديد من مقاطع الفيديو الجنسية والمثيرة بشكل كبير، وفي مقابل ذلك حصلت منه على مبالغ مالية كبيرة استطاعت أن تدفعها كرشوة لإخراج أخيها كفاح الحسن من سجن تدمر بعد اعتقاله في قضية سرقة أموال الجيش السوري.

لونا الحسن وداعش

بعدها تركت لونا سامر الخوري، وارتبطت بعلاقة مع مهند حمود، والذي ثبت تورطه بعد ذلك في التنظيمات السرية، وقد كان له صديق اسمه عبده فلاحة ينتمي للتنظيم معه، وكانت لونا تصور أفلام جنسية مع مهند حمود، والذي كان بدوره يرسلها لعبده فلاحة، وبدأ عبده فلاحة في ارسال الفيديوهات إلى زوجها لابتزازها والحصول على الأموال منها ومن زوجها، عندما اكتشف زوجها خيانتها له مع مهند حمود والذي ينتمي للجماعات المتطرفة في سوريا، ولكن زوجها قرر حمايتها من تهديدات مهند حمود على الرغم من خيانتها له وكذبها عليه.

تعرض خالد القداح للخسارة المادية، فلم يستطع استكمال دفع الأموال لعبده فلاحة، ومهند حمود، فقام عبده فلاحة ببيع الفيديوهات لمواقع الإنترنت الإباحية.

كان نتيجة للأحداث السابقة أنه تم منع لونا الحسن من الدخول إلى دول الخليج بعد اكتشاف علاقتها المريبة برجال التنظيمات السرية وعلى رأسهم عبده فلاحة، ومهند حمود، لتتجه لونا بعد ذلك للعمل مع شركات البورنو العالمية، وهناك شائعات أنها سوف تضم أختها نيرودا الحسن لتعمل معها في أفلام البورنو.

مسلسلات لونا الحسن

قدمت لونا الحسن على مدار مشوارها الفني والذي بدأ منذ عام ١٩٩٩ حتى عام ٢٠١٣ العديد من الأدوار الهامة في مسلسلات سورية، ويمنية، وأردنية وخليجية، وفيما يلي سنذكر قائمة بأهم أعمال لونا الحسن الفنية: