تراند اليوم : بث مباشر سوريا .. سوريا وكوريا الجنوبية بث مباشر HD بث مباشر سوريا وكوريا مباراة سوريا وكوريا مباشر

سوريا وكوريا الجنوبية بث مباشر مباراة سوريا وكوريا الجنوبية بث مباشر مباراة سوريا وكوريا مباشر بث مباشر سوريا وكوريا بث مباشر سوريا ويحل منتخب كوريا الجنوبية ضيفًا ثقيلًا على منتخب سوريا مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1-2-2022. في إطار منافسات الجولة الثامنة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائي كأس العالم في مونديال قطر وذلك لعام 2022. حيث تجدر الإشارة إلى أن المنتخب السوري يأتي حاليًا في المجموعة الأولى وذلك إلى جانب منتخب إيران ومنتخب الامارات. وأيضًا منتخب العراق ولبنان.

مباراة سوريا وكوريا الجنوبية اليوم

تقام مباراة سوريا ضد منتخب كوريا الجنوبية اليوم على ملعب ستاد راشد التابع لنادي شباب الأهلي بمدينة دبي في دولة الإمارات. حيث يتواجد منتخب كوريا الجنوبية قبل مواجهة مباراة سوريا اليوم متقاسمًا صدارة المجموعة الأولى مع منتخب ايران. في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة وذلك برصيد سبعة عشر نقطة. في حين يأتي منتخب سوريا في المركز السادس من جدول ترتيب المجموعة وذلك برصيد 6 نقاط فقط. ونتابع معكم فيما يلي موعد مباراة سوريا وكوريا الجنوبية اليوم و القنوات الناقلة.

موعد مباراة سوريا وكوريا الجنوبية اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

يعتبر موعد مباراة سوريا وكوريا الجنوبية اليوم في تصفيات كأس العالم 2022. من الأمور المرتقبة لدى الجماهير العربية. حيث تقام مباراة سوريا مساء اليوم الثلاثاء والذي يوافق الأول من فبراير 2022. حيث تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الرابعة مساءً حسب توقيت القاهرة. وفي غضون الساعة الخامسة مساءً حسب توقيت مكة المكرمة. فيما يأتي موعد مباراة سوريا اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. ولمشاهدة بث مباشر مباراة سوريا وكوريا الجنوبية اليوم رابط يلا شوت قم بالدخول إلى هذه المقالة.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وكوريا الجنوبية اليوم

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وكوريا الجنوبية اليوم. تعد من أبرز الأمور التي تشغل أذهان الكثير من جماهير منتخب نسور قاسيون. حيث سيتم بث مباراة سوريا اليوم مباشرة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1. و قناة الاتحاد الآسيوي على موقع يوتيوب. ويمكنك أيضًا التعرف على موعد مباراة العراق ولبنان اليوم.

تردد قناة أبوظبي 1 الناقلة لمباراة سوريا اليوم

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل التصحيح: 4/3.

مباراة سوريا ضد كوريا الجنوبية اليوم على قناة أبوظبي 1 HD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل التصحيح: 3/2.

متابعة مباراة سوريا اليوم عبر قناة أبو ظبي 2 SD

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل التصحيح: 6/5.

تردد قناة SSC الناقلة لمباراة سوريا اليوم

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12523 (V)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

تشكيلة المنتخب السوري ضد كوريا الجنوبية

من المتوقع أن يخوض الروماني تيتا فاليريو، المدير الفني للمنتخب السوري، مواجهته المقبلة بالتشكيل الأتي :