تراند اليوم : مباراة العراق اليوم مباشر .. بث مباشر لعبة العراق HD قناة الرابعة بث مباشر لعبة العراق مباشر مباراة العراق ولبنان بث مباشر مباراة العراق ولبنان مباشر

صدام مثير Iraq vs Lebanon في تصفيات المونديال، مشاهدة مباراة العراق ولبنان بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد صيدا الدولي في الجولة الثامنة من التصفيات الأسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، في تمام الثانية ظهرا بتوقيت مصر، عبر موقعنا يلا شوت توداي.

يتسلح لبنان بعاملي الأرض والجمهور في مواجهة اليوم من أجل حصد النقاط الثلاثة والخروج بالعلامة الكاملة لانتعاش آماله وحظوظه في المنافسة على بطاقة الترشح للمونديال، المنتخب اللبناني يعد الأكثر احتياجا للفوز باللقاء في ظل ترتيبه بجدول المجموعة مما يجعله يخوض لقاء اليوم باحثا عن الانتصار وحصد العلامة الكاملة وتفادي أي مفاجأت قد تأزم موقفه في بلوغ النهائيات أو حتى التواجد في لقاء الملحق.

لبنان يخوض لقاء اليوم قادما من هزيمة أمام كوريا الجنوبية بهدف دون رد في لقاء غابت فيه الجاعة الهجومية للاعبي منتخب لبنان وسيبحث صاحب الأرض في لقاء اليوم عن تفادي الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها في اللقاء الماضي من أجل الخروج بنتيجة إيجابية.

لبنان يخوض لقاء اليوم في المقعد الرابع برصيد 5 نقاط حصدهم من انتصار وتعادلين وخسر في 4 مباريات وأحرز 4 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

تشكيل لبنان المتوقع أمام العراق

حراسة المرمى: مصطفى مطر

خط الدفاع: قاسم الزين وعباس عاصي وجوان العمري وحسن معتوق

خط الوسط: محمد حيدر وسوني سعد وأليكس روبير ملكي وجورج ملكي

خط الهجوم: نادر مطر وباسل جرادي.

موعد مباراة العراق ولبنان والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة بداية مباراة العراق ولبنان في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة العراق ولبنان عبر موقعنا يلا شوت توداي وقتوات بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.

وفي الجانب الأخر يتطلع منتخب العراق إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام نظيره اللبناني من أجل تفادي الهزيمة الثالثة على التوالي بعدما خسر من كوريا الجنوبية وإيران في أخر مباراتين، وسيبحث المنتتخب العراقي في لقاء اليوم عن تفادي الأخطاء التي وقع فيها الفريق في المباراتين السابقتين لحصد نتيجة إيجابية لتحسين موقفه في جدول ترتيب المجموعة والدخول في المنافسة على المقعد المرشح للملحق الأسيوي وأن كانت فرصه ليست قوية.

العراق يدخل لقاء اليوم في المركز الخامس برصيد 4 نقاط بعدما تعادل في 4 مباريات وخسر في 3 مباريات ولم يحقق أي انتصار وأحرز الفريق 3 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف.

تشكيل العراق المتوقع أمام لبنان

حراسة المرمى: فهد طالب رحيم

خط الدفاع: شيركو كريم جوباري - أحمد إبراهيم خلف - علي فاير - علي عدنان كاظم

خط الوسط: أمير العماري - امجد عطوان

خط الوسط الهجومي: إبراهيم بايش - بشار رسن بونيان - محمد قاسم