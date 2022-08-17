تراند اليوم : سوريا مباشر .. سوريا كوريا الجنوبية مباشر مشاهدة بث مباشر مباراة سوريا وكوريا الجنوبية بث مباشر سوريا وكوريا الجنوبية

سوريا كوريا الجنوبية مباشر مشاهدة بث مباشر مباراة سوريا وكوريا الجنوبية بث مباشر سوريا وكوريا الجنوبية مشاهدة مباراة سوريا وكوريا الجنوبية بث مباشر syria vs south korea في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 ، يستضيف منتخب سوريا مساء اليوم الاثنين خصمه منتخب كوريا الجنوبية لحساب مباراة الجولة الثامنه من دور المجموعات في منافسات المجموعة الاولي في تصفيات اسيا المؤهلة لكاس العالم ، وسوف تبدا اليوم المباراة في تمام الساعة الخامسه مساءا بتوقيت السعودية.

منتخب سوريا هو صاحب المركز الاخير ضمن المجموعة الاولي برصيد نقطتين بعد ان لعب المنتخب 7 مباريات ولم يحقق الانتصار في اي مباراة وقد تعادل في مباريتين بينما قد خسر في 5 مباريات ، واخر مباراة خاضها منتخب سوريا قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه منتخب الامارات والتي خسر فيها خارج ملعبه بهدفين بدون رد في الجولة الماضيه من منافسات دور المجموعات في التصفيات.

فيما على الجانب الاخر يدخل اليوم ضيفا منتخب كوريا الجنوبية صاحب المركز الثاني في المجموعة الاولي برصيد 17 نقطة بعد ان لعب المنتخب 7 مباريات وحقق الانتصار في 5 مباريات وقد تعادل في مباريتين ، ومنتخب كوريا الجنوبية قادم لمباراة اليوم من انتصار في مباراة الجولة الماضيه والتي خاضها خارج ملعبه من امام خصمه منتخب لبنان والتي انتهت بنتيجة هدف وحيد.