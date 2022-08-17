تراند اليوم : أنغام تهاجم أصالة وتسيئ إليها بشكل مستفز لهذا السبب؟

أنغام تهاجم أصالة وتسيئ إليها بشكل مستفز لهذا السبب؟

القاهرة / الخليج 365

اكدت المطربة أنغام عن كواليس التحضير لدويتو أغنية "برضه بتوحشني" مع الفنان وائل كفوري، وذلك بعد حلولها ضيفةً على حلقة خاصة يقدّمها عبر محطة "راديو إنرجي 92.1" وائل منصور وزهرة رامي، بمناسبة اختيارها نجمة شهر كانون الثاني (يناير).

وتحدثت أنغام عن أعمالها الأخيرة، ومشوارها الفني، وكواليس أغانيها الأخيرة التي حققت نجاحاً كبيراً، وأزمتها مع أصالة وشائعة ارتباطها بالمخرج مجدي الهواري، وفق (لها).

وقالت أنغام: "إن أغنية "برضه بتوحشني" كانت فكرة تم الاتفاق عليها فجأة ومن دون تخطيط مسبق، في سهرة بمنزل المستشار تركي آل الشيخ "أبو ناصر"، وبحضور عدد من الموسيقيين والشخصيات الفنية فجأة".

وأوضحت أنها غنّت "سألوني سألوني" للفنان وائل كفوري أثناء الجلسة الفنية في منزل "أبو ناصر"، وشاركها الفنان اللبناني الغناء فأثنى الجميع على الكيمياء المشتركةبينهما واقترحوا فكرة عمل الدويتو الغنائي.

ووصفت أغنية "برضه بتوحشني" بأنها "معمولة حلو ومش متلفقة بالعافية"، كما أنها من أحلى الأغاني التي طرحتها أخيراً واصفةً وائل كفوري بالشخص اللطيف والمتواضع، ومعبرةً عن سعادتها بالغناء معه.

وكشفت أنغام عن تلقيها العلاج من الاكتئاب لمدة أربع سنوات، وأنها الآن توقفت عن تناول الأدوية تماماً، وأصبحت تتفاءل وتنظر الى النّعم التي في حياتها، حيث قالت: "شائعة زواجي من المخرج مجدي الهواري سخيفة، وأنا لم أقاضِ أي صحافي أو صحافية، ولكن إسناد الأخبار الى صور أمر سخيف جداً، وأنا شخص يسامح بسهولة ولكنني لا أتقبّل ترويج الشائعات عني".

وعن الجدل المثار حول خلافها مع أصالة، قالت أنغام: "أصالة تعمّدت الإساءة الشخصية لي أكثر من مرة، والفارق كبير بين الغلط والإساءة عن عمد، والإساءة بالنسبة لي لا تقل بشاعةً عن القتل العمد".

وقالت أنغام إنها كانت ترغب في الاحتفال باليوبيل الذهبي لها وعيد ميلادها الخمسين هذا العام، لكن إصابة الكثير من أصدقائها بفيروس كورونا حال دون ذلك.

وعن تقديمها دويتو مع عمرو دياب، قالت إنها لا تمانع في ذلك، لكن حالياً لا يوجد مشروع مقترح للتعاون مع "الهضبة".

وفي الوقت الذي لم تؤكد فيه أنباء مشاركة عمرو دياب تلحين أغنية "بخاف"، ووصفت أمر تغيير أسماء مؤدّي المهرجانات بأنه "موضوع سخيف"، وليس هو جوهر الأزمة، أشارت إلى أن نقابة الموسيقيين محقة في فكرة عدم السماح بكلمات الأغنية "الأبيحة" والتدني بمستوى الكلمات، لكن فكرة المنع "غير ناجحة" لأن أي شخص يمكنه الغناء عبر "يوتيوب" أو "لايف" على السوشيال ميديا قائلةً: "المنع مش حقيقي".

واختتمت أنغام بالقول: "أنا عضو عامل في نقابة المهن الموسيقية وأحب أن يكون زميلي العضو مستواه مشرف فالصح نقنن أوضاعهم بما يناسب طريقتهم وثقافتهم... أهم حاجة ميجرحنيش... وصعبان عليا حالة التضييق عليهم".

انتهى