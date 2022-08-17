تراند اليوم : بث مباشر لعبة العراق .. مباراة العراق ولبنان مباشر لعبة العراق مباشر مباراة العراق ولبنان بث مباشر لعبه العراق مباشر مباراة العراق اليوم مباشر

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يستضيف المنتخب الوطني اللبناني مساء يوم الثلاثاء نظيره العراقي ، على ملعب رفيق الحريري في صيدا، في اطار منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة للمونديال.
موعد مباراة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم .
- المباراة : العراق x لبنان .
- البطولة : تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
- الموعد والتوقيت : 1/2/2022 – الساعة 14:00 بتوقيت القاهرة ، الساعة 15:00 بتوقيت العراق
- الملعب : ملعب صيدا الدولي .
- قنوات العرض : SSC HD.
القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم .
- تنقل على قناة الرابعة العراقية .