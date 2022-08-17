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تراند اليوم : بث مباشر لعبة العراق .. مباراة العراق ولبنان مباشر لعبة العراق مباشر مباراة العراق ولبنان بث مباشر لعبه العراق مباشر مباراة العراق اليوم مباشر

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يستضيف المنتخب الوطني اللبناني مساء يوم الثلاثاء نظيره العراقي ، على ملعب رفيق الحريري في صيدا، في اطار منافسات الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

موعد مباراة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم .

  • المباراة : العراق x لبنان .
  • البطولة : تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.
  • الموعد والتوقيت : 1/2/2022 – الساعة 14:00 بتوقيت القاهرة ، الساعة 15:00 بتوقيت العراق
  • الملعب : ملعب صيدا الدولي .
  • قنوات العرض : SSC HD.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان في تصفيات كأس العالم .

  • تنقل على قناة الرابعة العراقية .
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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