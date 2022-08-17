تراند اليوم : مباراة الزمالك مباشر .. ماتش الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر مباراة المالك وطلائع الجيش

مباراة الزمالك مباشر ماتش الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر مباراة المالك وطلائع الجيش الزمالك نجح في اللقاء الماضي بتحقيق أول علامة كاملة في هذه البطولة، وذلك بعد النجاح في الإنتصار علي حساب نادي سيراميكا كليوباترا، وذلك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء كان فيه الفريق الأبيض هو الأفضل طوال اللقاء، وكانت المعاناة للخصم، وبالتالي نجح كارتيرون في إعادة هوية الفريق مرة آخري، ولكن يأمل في الإستمرار علي نفس النهج.

الزمالك يعاني بشكل كبير في هذه البطولة، وذلك بعد أن خسر في مواجهتين علي التوالي، وكان قد تعادل في اللقاء الأول ضد نادي إنبي، ولكن في المواجهة الأخيرة فاز علي حساب نادي سيراميكا كليوباترا، ويأمل في تعويض ذلك من جديد أمام نادي الجيش.

طلائع الجيش يحتل المركز الأخير من هذه المجموعة، وذلك بعد أن حقق ثلاث تعادلات وخسارة وحيدة وكانت هي الخسارة الماضية في المواجهة الأخيرة ضد نادي إنبي، وذلك بعد أن خسر بهدف دون رد، وبالتالي يأمل في أن يكون لديه نتيجة إيجابية أخيرة في هذه المواجهة الكبيرة ضد نادي الجيش.