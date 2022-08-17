تراند اليوم : مباراة سوريا وكوريا مباشر .. مباراة سوريا وكوريا الجنوبية بث مباشر HD بث مباشر سوريا ضد كوريا الجنوبية

سوريا ضد كوريا الجنوبية مباراة سوريا وكوريا الجنوبية بث مباشر مباراة سوريا وكوريا مباشر ويسعى منتخب كوريا الجنوبية خلال مواجهته أمام نظيره السوري لـ حصد النقاط الثلاث والتي من خلالها سيتمكن المنتخب من حسم تأهله للدور التالي من البطولة، فيما يحاول المنتخب السوري اقتناص الفوز من نظيره العنيد من أجل تعويض الجماهير الغاضبة من أداء المنتخب المتدني منذ بداية التصفيات.

ويلتقي منتخب سوريا بنظيره كوريا الجنوبية على استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، مساء الغد والموافق 1 فبراير 2022، وذلك ضمن مجريات لقاء الإياب المنتظر بالجولة الـ 8 من التصفيات الآسيوية والمؤهلة لكأس العالم بموسمها الحالي، على أن تنطلق أحداث المباراة بين الطرفين في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أو في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مدينة أبو ظبي.

تشكيلة سوريا ضد كوريا الجنوبية

من المتوقع أن يخوض الروماني تيتا فاليريو، المدير الفني للمنتخب السوري، مواجهته المقبلة بالتشكيل الأتي ذكره:

حراسة المرمى: إبراهيم عالمة

خط الدفاع: عمرو ميداني، تامر حاج علي، مؤيد الخولي

وفي خط الوسط: عمرو جنيات، محمود المواس، فهد اليوسف، محمد العنز، أوليفرقسكي

خط الهجوم: عمر السومة، عمر خربين