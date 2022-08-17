تراند اليوم : بث مباشر الزمالك ..  بث مباشر الزمالك وطلائع الجيش بث مباشر مباراة الزمالك وطلائع الجيش ماتش الزمالك اليوم مباشر

بث مباشر مباراة الزمالك وطلائع الجيش al zamalek vs el geish اليوم الثلاثاء في كاس الرابطه المصريه ، من المقرر اليوم ان يلتقي فريق الزمالك بعد الخروج من المنافسه علي التاهل في ختام مشوراه في النسخه الاولي من كاس الرابطه مع خصمه صاحب المركز الاخيره في المجموعه فريق طلائع الجيش مساء اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الاخيره من منافسات دور المجموعات من كاس الرابطه المصريه ، وسوف يستقبل الزمالك اليوم خصمه الطلائع علي ارضيه ملعبه القاهرة الدولي وذلك في بدايه مباريات المجموعه الثالثه في الجوله الاخيره من دور المجموعات ، وسوف تنطلاق اليوم الموافق 1فبراير مباراه الزمالك وطلائع الجيش في تمام الخامسه مساءا بتوقيت القاهره.

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الزمالك هو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الاخيره من منافسات دور المجموعات للنسخه الاولي من كاس الرابطه ، فريق الزمالك قبل ان نهايه مشوراه في البطوله وفي الجوله الماضيه كان قد تمكن من تحقيق اول انتصار له في البطوله وذلك عقب تحقيق الانتصار خارج ارضه علي فريق سيراميكا الجمعه الماضيه وقد حقق الزمالك الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه ثلاث اهداف مقابل هدف ، ويحتل الزمالك قبل مباراته الاخيره في المجموعه الثالثه حاليا المركز الخامس برصيد اربع نقاط وذلك بعد ان خاض اربع مباريات وحقق الزمالك من خلالهم الانتصار في مباراه واحده وتعادل ايضا في مباراه وخسر الزمالك مبارتان قبل مباراته مع فريق الطلائع في مباراه يبحث من خلاله الزمالك تحقيق نتيجه جيده في ختام مشوراه في كاس الرابطه.

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وعلي الجانب الاخر فريق طلائع الجيش فهو يدخل لقاء اليوم خارج ارضه وذلك ضمن لقاءات الجوله الخامسه من دور المجموعات للنسخه الاولي لكاس الرابطه ، فريق الطلائع قبل ان يواجه الزمالك في ختام مباريات المجموعه الثالثه كان قد جمع ثلاث نقاط وذلك بعد ان خاض هو الاخر 4 مباريات وحاليا هو صاحب المركز الاخير وذلك بعد ان تعادل في ثلاث مباريات وخسر الفريق مباراه واحده ، وكان فريق طلائع الجيش قد خسر مباراته في الجوله الماضيه من كاس الرابطه وذلك علي يد فريق انبي الجمعه الماضيه وخسر الطلائع هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف مقابل لاشئ.