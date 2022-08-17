تراند اليوم : بث مباشر سوريا وكوريا .. مشاهدة مباراة سوريا وكوريا الجنوبية بث مباشر مباراة سوريا اليوم مباشر البث المباشر لمباراة سوريا وكوريا الجنوبية

البث المباشر لمباراة سوريا ضد كوريا الجنوبية syria vs south korea يستضيف منتخب سوريا الأول لكرة القدم في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة نظيره منتخب كوريا الجنوبي الأول لكرة القدم في المباراة التي من المقرر أن تقام على ستاد راشد بنادي شباب الأهلي بدبي في إطار منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الاسيوية المؤهلة الى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ التي ستقام في قطر نهاية العام الحالي وهي المباراة التي من المقرر أن تذاع على عدد من القنوات الرياضية مصحوبة بالتعليق الصوتي والوصف التفصيلي باللغة العربية.

فقد منتخب سوريا الأول لكرة القدم حظوظه في التأهل الى نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ المقبلة بعد أن فشل في تحقيق أي فوز في المباريات السبع التي خاضها حتى الآن في منافسات التصفيات الحالية مكتفيا بتحقيق التعادل في مباراتين فقط من المباريات السبع التي خاضها فيما انهزم المنتخب السوري الأول لكرة القدم في خمسة مباريات ليتوقف رصيده بذلك عند نقطتين فقط محتلا المركز السادس والأخير في ترتيب المجموعة الأولى ويتبقى له ثلاث مباريات في إطار منافسات التصفيات الحالية.

أما منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم فقد اقترب من تحقيق التأهل الرسمي إلى نهائيات كأس العالم بعد أن حل في المركز الثاني في ترتيب المجموعة بعد أن خاض منافسات سبع مباريات وتمكن من تحقيق الفوز في خمس مباريات من المباريات السبع التي خاضها حتى الآن في منافسات التصفيات الحالية إلا أنه تمكن من تحقيق التعادل في مباراتين فقط من المباريات السبع ليتوقف رصيده بذلك عند خمسة عشر نقطة حيث لم ينهزم في أي من المباريات التي خاضها حتى الآن ليحل في المركز الثاني في ترتيب المجموعة.