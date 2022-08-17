تراند اليوم : مباراة الامارات مباشر .. بث مباشر الامارات وايران HD الامارات وايران مباشر مباراة الامارات وايران بث مباشر مباراة الامارات وايران مباشر

بث مباشر الامارات وايران الامارات وايران مباشر مباراة الامارات وايران بث مباشر مباراة الامارات وايران مباشرالمنتخب الإماراتي من جانبه يحاول أن يكون لديه إنتصار ثمين في مشواره علي حساب منتخب إيران، وذلك حتي ينجح في الحفاظ علي المركز الثالث من جانب وأن يحاول الإقتراب من المنتخب الكوري في المركز الثاني من جانب آخر، ولو أنها ستكون مهمة صعبة مع إقتراب حسم المنتخب الكوري للصعود لكأس العالم، وبالتالي سيكون علي منتخب الإمارات خلال هذه المواجهات المتبقية مهمة الحفاظ علي المركز المؤهل إلي ملحق آسيا.

منتخب الإمارات في المواجهة الماضية نجح في تحقيق إنتصار ثمين علي حساب منتخب سوريا، وذلك بهدفين دون رد في لقاء كان قوي من جانب الأبيض الإماراتي وسجل الأهداف كلا من كايو كانيدو ويحيى الغساني.

منتخب إيران المنتشي من إنتصاره الماضي والتأهل إلي نهائيات كأس العالم في قطر بشكل رسمي، يحاول أن يسجل إنتصار جديد في مشواره المليء بالإنتصارت الكبيرة، والذي لم يفشل فيه سوي في لقاء وحيد ضد كوريا تعادل معها، وبالتالي يحاول أن يكون لديه إنتصار ثمين جديد في مشواره، فهل ينجح بالتفوق علي حساب منتخب الإمارات أم يفشل في هذه المواجهة بعد ضمان الصعود.