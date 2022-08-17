تراند اليوم : بث مباشر سوريا .. بث مباشر سوريا وكوريا الجنوبية بث مباشر مباراة سوريا وكوريا الجنوبيه مشاهدة مباراة سوريا اليوم مباشر

بث مباشر مباراة سوريا وكوريا الجنوبيه syria vs south korea في التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم اليوم الموافق 1 فبراير ، حيث من المقرر اليوم ان يستضيف المنتخب السوري الذي لم يقدم اداء مثل اداء المرحله الاولي من التصفيات والذي خرج من المنافسه علي التاهل لكاس العالم علي ارضه نظيره الذي اصبح قريب من التاهل لكاس العالم المنتخب الكوري الجنوبي اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الثامنه من المرحله النهائيه للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، وسوف تلعب مباراه سوريا وكوريا الجنوبية اليوم علي ارضيه ملعب راشد بالنادي الأهلي وذلك في مواجهه الاياب بين المنتخيبن في المرحله النهائيه من التصفيات ، وسوف تنطلاق المباراه اليوم في تمام الساعه الرابعه مساءا بتوقيت القاهره والخامسه بتوقيت السعوديه.

يلا شوت مباراة سوريا وكوريا الجنوبية

المنتخب السوري هو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثامنه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب السوري قبل ان يستقبل المنتخب الكوري يحتل حاليا هو المركز الاخير في المجموعه الاولي من المرحله النهائيه برصيد نقطين فقط وذلك بعد ان خاض 7 مباريات ولم يحقق المنتخب اي انتصار من خلال هذه المباريات وتعادل في مبارتان وخسر المنتخب السوري خمس مباريات ، وكان المنتخب السوري قد حقق حسر مباراته في الجوله الماضيه والتي كانت خارج ارضه ومع المنتخب الاماراتي الخميس الماضي وخسر المنتخب السوري هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدفين مقابل لاشئ وعلي ارضه اليوم سوف يبحث المنتخب السوري عن تحقيق نتيجه جيده وعدم تلقي خساره جديده.

مباراة كوريا الجنوبية وسوريا يلا شوت

علي الجانب الاخر المنتخب الكوري الجنوبي فهو الضيف في لقاء اليوم وذلك لحساب لقاءات الجوله الثامنه من المرحله النهائيه للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الكوري قبل مواجهه المنتخب السوري اليوم كان قد حقق انتصار مهم له في التصفيات واقتراب من خلالو من التاهل لكاس العالم وذلك علي حساب خصمه المنتخب اللبناني الخميس الماضي خارج ارضه وحقق المنتخب الكوري الانتصار في هذه المباراه التي انتهت بنتيجه هدف وحيد مقابل لاشئ ،وحاليا هو صاحب المركز الثاني في المجموعه الاولي برصيد 17 نقطه وذلك بعد ان خاض هو الاخر 7 مباريات ومن خلال هذه المباريات كان المنتخب الكوري قد حقق الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مبارتان.