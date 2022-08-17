تراند اليوم : بث مباشر الامارات ..  بث مباشر الامارات وايران بث مباشر مباراة الامارات وايران بث مباشر مباراة الامارات اليوم مباشر

بث مباشر مباراة الامارات وايران iran vs uae في المرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم اليوم الثلاثاء ، بعد ان حقق انتصار مهم له في التصفيات واقتراب من ضمان المركز الثالث في المجموعه والموهل للملحق الاسيوي يستعد اليوم المنتخب الاماراتي الباحث عن الابتعاد بالمركز الثالث في المجموعه ليحل ضيفا ثقيلا علي المنتخب الذي تاهل لكاس العالم كاول منتخب من اسيا المنتخب الايراني اليوم وذلك لحساب مباريات الجوله الثامنه من منافسات دور المجموعات للمرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، وسوف تقام مباراه الامارات و ايران اليوم علي ارضيه ملعب آزادي وذلك في مواجهه الاياب بين المنتخيبن في التصفيات ، وسوف تبدا اليوم مباراه الامارات وايران في تمام الساعه الرابعه والنصف مساءا بتوقيت القاهره والخامسه والنصف مساءا بتوقيت السعوديه.

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المنتخب الاماراتي هو الضيف في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الثامنه من المرحله النهائيه للتصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، وحاليا المنتخب الاماراتي هو صاحب المركز الثالث في المجموعه الاولي وذلك برصيد 9 نقاط جمعهم بعد ان خاض 7 مباريات حيث حقق من خلال هذه المباريات المنتخب الاماراتي الانتصار في مبارتان وتعادل في ثلاث مباريات وخسر المنتخب مبارتان قبل مباراته مع خصمه الايراني في مواجهه سوف يسعي من خلاله المنتخب تحقيق نتيجه جيده من اجل البقاء في المركز الثالث في المجموعه واالاقتراب من التاهل للمحلق الاسيوي ، وفي الجوله الماضيه كان المنتخب الاماراتي قد تمكن من تحقيق الانتصارات وذلك علي حساب المنتخب السوري الخميس الماضي وحقق المنتخب الاماراتي الانتصار في هذه المباراه التي بنتيجه هدفين مقابل لاشئ.

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بينما المنتخب الايراني فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مواجهات المنتخب الايراني في المرحله النهائيه من التصفيات الاسيويه المؤهله لكاس العالم ، وقبل مباراته مع الامارات كان المنتخب الايراني كان قد حسم التاهل للنسخه الثالثه علي التوالي لكاس العالم وذلك عقب تحقيق الانتصار علي ارضه وعلي حساب المنتخب العراقي الخميس الماضي وانتهت المباراه بفوز المنتخب الايراني بنتيجه هدف مقابل لاشئ ، ويتصدر حاليا المنتخب الايراني جدول ترتيب المجموعه الاولي في المرحله النهائيه وذلك برصيد 19 نقطه جمعهم المنتخب الايراني بعد ان خاض هو الاخر 7 مباريات ومن خلالهم كان المنتخب قد حقق الانتصار في 6 مباريات وتعادل في مباراه واحده وهو الاخر اليوم علي ارضه سوف يريد تحقيق نتيجه جيده بعد التاهل لكاس العالم.