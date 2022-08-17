تراند اليوم : العراق مباشر .. بث مباشر العراق ولبنان HD لعبة العراق بث مباشر الان لعبة العراق ولبنان بث مباشر العراق لبنان لعبة العراق ولبنان مباشر

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لعبة العراق ولبنان اليوم

تقام لعبة العراق ولبنان اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة لتصفيات قارة آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. حيث يحتل حاليًا منتخب العراق المركز الخامس من جدول ترتيب المجموعة الأولى بدور المجموعات وذلك برصيد 4 نقاط. فيما يأتي منتخب لبنان اليوم في المركز الرابع من جدول ترتيب التصفيات برصيد 5 نقاط بعدما تمكن من فاز في مباراة واحدة على منتخب سوريا بنتيجة 3-2. في الجولة الثالثة. وخسر أمام منتخب كوريا الجنوبية في منافسات الجولة الماضية.

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موعد لعبة العراق ولبنان اليوم والقنوات الناقلة

يحين موعد مباراة لعبة العراق ولبنان اليوم في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. مساء اليوم الثلاثاء الموافق 1من شهر فبراير2022. حيث تنطلق صافرة المباراة خلال هذه التوقيتات التالية.

في تمام الساعة 2:00 مساءً بتوقيت مصر.

في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

في تمام الساعة 4:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت سوريا.

في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت الجزائر.

في تمام الساعة 1:00 مساءً بتوقيت تونس.

في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت الكويت.

في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت لبنان.

القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان اليوم في تصفيات كأس العالم 2022

ترغب الكثير من جماهير المنتخب اللبناني العربي ومنتخب أسود الرافدين في التعرف على القنوات الناقلة لمباراة العراق ولبنان اليوم في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. وفي السياق ذاته سيتم إذاعة المباراة على شاشة قناة أبوظبي الرياضية. والتي تنقل أحداث اللقاء بجودة بث عالية HD. بجانب قناة SCC السعودية الرياضية التي تذيع المباراة مباشرة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات. وفيما يلي نستعرض معكم تردد القنوات الناقلة للمباراة.

تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة العراق ولبنان اليوم

القمر الصناعي:نايل سات

التردد: 11411 – 11526 (H)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة: HD

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أبوظبي الرياضية عرب سات الناقلة لمباراة منتخب العراق اليوم

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11804 (H)

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

الجودة HD

معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة SSC الرياضية الناقلة لمباراة منتخب العراق ضد لبنان اليوم

القمر الصناعي نايل سات

التردد 12523 (V)

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الجودة HD

تشكيلة العراق ضد لبنان

حراسة المرمى: فهد طالب.

الدفاع: أحمد إبراهيم – فرانس ضياء بطرس – هيثم جبار – حسن رائد.

الوسط: سعد عبد الأمير – بشار رسن – محمد علي عبود – أحمد فرحان.

الهجوم: أمير العماري – أيمن حسين.