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تراند اليوم : مباراة سوريا مباشر .. بث مباشر مباراة سوريا HD بث مباشر سوريا وكوريا سوريا وكوريا الجنوبية بث مباشر مباراة سوريا وكوريا مباشر

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يحتضن استاد راشد بنادي شباب الأهلي دبي، اليوم الثلاثاء الساعة (14:00) بتوقيت غرينتش، المباراة المرتقبة بين منتخبي سوريا وكوريا الجنوبية، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

وسيبدأ الروماني تيتا فاليريو، المدير الفني للمنتخب السوري، بالتشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة نظيره الكوري الجنوبي:

وتقبع سوريا في قاع المجموعة الأولى برصيد نقطتين فقط، وفقدت عمليا حظوظها في المنافسة حتى على المركز الثالث.

بينما تشغل كوريا الجنوبية المركز الثاني على سلم الترتيب، وتسير بخطى ثابتة نحو بلوغ مونديال قطر 2022.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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