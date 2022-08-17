تراند اليوم : العراق لبنان مباشر .. بث مباشر العراق لبنان HD العراق ولبنان مباشر مشاهدة مباراة العراق ولبنان مباشر

العراق ولبنان ضمن المنتخبات الـ12 التي تندرج ضمن المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم. هم في المجموعة الأولى من التصفيات وقد يكون لديهم فرصة للتقدم إلى الدور الرابع من التصفيات. إيران وكوريا تتقدمان كثيرًا بالنقاط في المجموعة الأولى وستنتقلان إلى كأس العالم بعد دور المجموعات.

واجه لبنان كوريا الجنوبية في مباراته الأخيرة ، والتي تقدمت فيها كوريا بنهاية الشوط الأول وظلت في الصدارة حتى نهاية المباراة. واجه لبنان خسارة في المباراة الأخيرة بنتيجة 0-1 فاينانشيال تايمز.

ولعب العراق ضد إيران في مباراته الأخيرة. تقدمت إيران في بداية الشوط الثاني وحافظت على تقدمها في المباراة حتى نهاية 90 دقيقة. خسر العراق في مباراته الأخيرة بنتيجة 1-0 في فاينانشيال تايمز.

مع الخسارة في المباراة الأخيرة ، خسر لبنان في آخر ثلاث مباريات متتالية. هم في المركز الرابع على الطاولة برصيد 5 نقاط فقط من سبع مباريات من المجموعة الثالثة. خطتهم الباردة وضعت الفريق في موقف صعب. يحتاجون للفوز في المباريات المتبقية إذا كانوا يريدون الترقية إلى الدور الرابع.

نتائج العراق في المجموعة الثالثة وضعته في المركز الخامس على الطاولة برصيد 4 نقاط فقط من سبع مباريات حتى الآن. لم يفزوا في آخر ثماني مباريات متتالية. الوضع الحالي للعراق يضعهم في وضع غير موات ولا يمكنهم التأهل لكأس العالم. ومع ذلك ، لديهم أيضًا فرصة للتأهل إلى الدور الرابع إذا فازوا في المباريات المقبلة.

وجها لوجه بين لبنان والعراق

وانتهت المباراة الاخيرة بين لبنان والعراق بالتعادل السلبي.

لم يفز لبنان في آخر خمس مباريات بين العراق.

كان آخر فوز للبنان على العراق في عام 2012.

توقع لبنان مقابل العراق

لبنان والعراق على بعد نقطة واحدة فقط من بعضهما البعض. لم تقدم الفرق أفضل عروضها مؤخرًا. يخوض لبنان سلسلة خسارة متتالية من 3 مباريات وسيتطلع إلى كسر هذا الخط بالفوز في المباراة. لقد فشلوا أيضًا في التسجيل في آخر مباراتين.

لم يفز العراق في دور الثمانية الأخيرة من مبارياته وليس خمس من مبارياته في المجموعة الثالثة. هم أيضًا سيحاولون كسر خطهم البارد بالفوز في المباراة.

ستكون المباراة صعبة ، وكلا الفريقين يؤديان بنفس الشكل. من المرجح أن تنتهي المباراة بالتعادل بأقل من 2.5 هدف.