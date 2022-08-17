تراند اليوم : مفاجأة واتساب.. ميزة لطالما انتظرناها

دبي- البوابة العربية للأخبار التقنية

يستعد واتساب لإطلاق ميزة جديدة لطالما انتظرها مستخدموه، وعانوا طويلاً من عدم توفرها.

ويعمل تطبيق المحادثات الشهير خلال الفترة الراهنة على تفعيل بعض الميزات الجديدة، بهدف تحسين أداء تطبيق الدردشة الشهير، ومن خلال تحميل أحدث إصدار تجريبي من واتساب لنظام الأندرويد يمكنك اكتشاف الكثير من الميزات الجديدة.

ويتجه واتساب المملوك لشركة فيسبوك حالياً لتقديم ميزة مفقودة منذ إطلاقها في عام 2009 وهي تغيير الرقم، التي تسمح للمستخدمين بنقل معلومات حسابهم ومجموعاتهم وإعداداتهم إلى رقم جديد تمامًا.

تغيير الرقم

وتعتبر هذه الميزة مفيدة جدا لمستخدمي واتساب الذين تخلوا عن رقمهم القديم واستبدلوه بآخر جديد، حيث سيتمكنون من خلال هذه الميزة من إبلاغ جميع جهات الاتصال الخاصة بهم أنه جرى تغيير الرقم القديم إلى رقم جديد.

كما من خلال هذه الميزة، يمكن لمستخدمي واتساب تضييق نطاق جهات الاتصال التي يمكن مشاركة الرسالة معها عبر إرسالها إلى جهات اتصال محددة.

ولاستخدام ميزة “تغيير الرقم” انتقل إلى إعدادات الواتساب ثم انقر فوق "الحساب" ثم حدد "تغيير الرقم". وبعد القيام بذلك، اضغط على زر التالي الذي ظهر في الزاوية العلوية اليمنى وأدخل رقم الهاتف القديم ثم الجديد.

وبعدها انقر فوق التالي مرة أخرى، ثم قم بتمكين خيار إعلام جهات الاتصال الخاصة بي. وإذا كنت ترغب في تحديد بعض جهات الاتصال، يمكنك فعل ذلك عن طريق تحديد بعض جهات الاتصال وليس الجميع.