تراند اليوم : (5) علامات تدل على حاجة الجسم للفيتامينات والمعادن

غزة- الخليج 365

جسم الإنسان هو أذكى وأعقد آلة في الكون، فعندما تكون بحاجة إلى شيء يظهر على شكل أعراض معينة تشير إلى نقص هذا الفيتامين أو ذاك، لذلك يدرك الشخص بأن عليه تغيير نظامه الغذائي.

توجد حاليا حميات غذائية مختلفة وكثيرة، وعند مراعاتها إلى جانب نمط حياتي غير صحيح، فإنها تسبب نقصا جديا في المعادن والفيتامينات اللازمة للجسم. وقد حدد الخبراء خمس علامات تشير إلى نقص هذه الفيتامينات والمعادن.

تشققات في زوايا الفم- تشير هذه التشققات إلى أن الجسم بحاجة إلى الحديد، والزنك، وفيتامينات В3, В2 وВ12. نقص هذه الفيتامينات يعاني منه النباتيون، لأن الجسم لا يحصل على الكمية اللازمة من الحديد والزنك. لذلك يجب على الشخص تناول لحوم الطيور وسمك السلمون والبيض. كما أن الفول السوداني والبقوليات تفي بالغرض. يزداد امتصاص الحديد بمساعدة فيتامين C، الذي يساعد أيضا في مكافحة العدوى. لذلك فإن جمع هذه المواد مع خضراوات مثل بروكولي والفلفل الأحمر والقرنبيط ضروري.

البثور وحب الشباب وما شابهها- دليل على نقص الأحماض الدهنية وفيتامينات A و D.

لذلك يجب التقليل من تناول الدهون المحولة والتركيز على تناول الدهون الصحية الموجودة في سمك السلمون والسردين وفي المكسرات مثل الجوز واللوز. للحصول على فيتامين A يجب تناول الخضروات الورقية والحزر والبطاطا الحلوة والفلفل الأحمر. هذه المواد تعطي الجسم بيتا كاروتين الذي يحوله الجسم إلى فيتامين A.

الطفح الجلدي على الوجه وتساقط الشعر- هذا دليل على نقص فيتامين B7 بيوتين.

يعرف البيوتين بأنه الفيتامين الرئيس للشعر. مع أن جسم الإنسان يحافظ على مخزون فيتامينات A، D، E، K المذيبة للدهون، إلا أن معظم فيتامينات المجموعة B تحتاج إلى تجديد مستواها باستمرار. لذلك يجب تناول سمك السلمون والأفوكادو والفطر والقرنبيط والملفوف وفول الصويا والمكسرات والأثمار والموز والبيض.

تخدر ووخز في الأطراف- دليل على نقص فيتامينات B9، B6، B12

هذه المشكلة مرتبطة بالأعصاب الطرفية التي نهايتها قريبة من الجلد. الأعراض المذكورة أعلاه قد تكون ناتجة عن القلق والاكتئاب والتعب وخلل في التوازن الهرموني. لذلك ينصح الخبراء الإكثار من تناول السبانخ والهليون والبنجر والفاصوليا ولحم الطيور.

تشنجات في عضلة الساق والورك- تكرر هذه التشنجات دليل مباشر على نقص المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم. كما قد يكون سببها الإرهاق نتيجة التدريبات الرياضية العنيفة، ما يسبب التعرق وفقدان نسبة عالية من المعادن الضرورية للجسم. لذلك من الضروري تناول الموز واللوز والبندق وبروكولي والسبانخ.