تراند اليوم : بالفيديو: هنود يعبدون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويتباركون به

نيودلهي/ الخليج 365

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة من الانتقادات اللاذعة بسبب تصريحاته وسياساته المثيرة للجدل منذ وصوله إلى البيت الأبيض في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. لكن هذا لم يمنع بأن يحظى الرئيس الأمريكي بمؤيدين ومعجبين في مختلف بقاع العالم... لحد العبودية! وهو حال مزارع في الهند وعدد من سكان قريته اتخذوا من ترامب "إلها" يعبدونه ويتبركون بعظمته.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو وصفه البعض بضرب من الجنون. الفيديو الذي انتشر على المنصات الاجتماعية بشكل كبير أظهر مجموعة من الهنود اتخذوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إلها" يعبدونه ويتبركون به.

يتزعم هذه الطقوس العجيبة مزارع هندي في الثلاثين من عمره يدعى بوسا كريشنا ينحدر من ولاية تيلانغانا جنوب الهند. حيث ترافق صور ترامب كريشنا حيثما تنقل، كما يركع له إلى جانب آلهة هندوسية أخرى في معبد شيده خصيصا لعبادة الرئيس الأمريكي

كما يقوم كريشنا بنشر طقوس عبادته "الترامبية" على صفحته في فيس بوك التي تضم المئات من المتابعين، بشكل منتظم حيث وضع على صورته التعريفية صورة ترامب مع عبارة "أنا معجب كبير بـ "ترامب". الغريب في الأمر أن منشورات كريشنا تلاقي نجاحا كبيرا على حسابه حيث أن جل التعليقات المكتوبة باللغة الإنكليزية ترحب بطقوس الرجل وتشكره على دعمه لترامب ولأمريكا ترامب.

موقع "هندوستان تايمز" في الهند أجرى حوارا مع المزارع الهندي الذي قال إنه يواجه العديد من الانتقادات من قبل أهل قريته الذين باتوا يصفونه بالمجنون. كريشنا دافع عن حقه في عبادة ترامب وأضاف قائلا "أظن أن الهنديين قادرون على التغلب على أي شخص بفضل قوتهم الروحانية. إذا لم تكن قادرا على منافسة شخص جبار بشكل مباشر. يمكنك التغلب عليه بالحب والعبادة وهذا ما أفعله".

بعيدا عن الهند هناك معجبون بدونالد ترامب في أماكن عدة عبر العالم يحبونه إلى درجة التعصب. ففي أمريكا ذاتها نشرت إعلامية أمريكية معروفة تدعى آن هارت كولتر كتابا يروج لأفكار دونالد ترامب من بين أكثر الكتب مبيعا في أمريكا اعتبرت فيه ترامب "وصية من الله". عنوان الكتاب "بترامب نؤمن" In Trump we trust في صيغة مماثلة للشهادة التقليدية بالإيمان بالله في أمريكا والتي تمثل كذاك الشعار الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية (بالله نؤمن).

#فرانس 24