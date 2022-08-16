تراند اليوم : PDF.. النتائج الصف السادس الابتدائي 2022 .. نتائج السادس الابتدائي 2022 البصره والموصل وكركوك والكرخ نتائج السادس الابتدائي 2022 الديوانية

لا تزال عدد من المحافظات العراقية تنتظر نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الاول للعام 2022، حيث تمكنت وزارة التربية والتعليم في العراق من اصدار عدد كبير من نتائج محافظات العراق للصف السادس الابتدائي .

والآن قرائنا وطلاب الصف السادس الابتدائي اليكم رابط تحميل نتائج الديوانية للصف السادس الابتدائي الدور الال عبر موقع ناجح، نتائج بصيغة ملف pdf يرجى تحميلها اولا ومن ثم معرفة النتيجة لجميع الطلاب .

موقع ناجح نتائج الصف السادس الابتدائي2022

هذا وبامكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتيجة اختبار السادس الابتدائي بشكل حصري وسريع والاطلاع على كشف الدرجات من خلال الرابط التالي ، في الرصافة وبغداد وكل المحافظات العراقية.

بكل سهولة حمل الان نتائج السادس الابتدائي 2022 العراق رسميا عبر الرابط السابق لجميع الطلاب والطالبات.