تراند اليوم : بث مباشر العراق .. بث مباشر لعبة العراق والأردن بث مباشر العراق والاردن لعبه العراق مباشر

ننقل لكم في بث مباشر لعبة العراق والأردن بث مباشر العراق والأردن لعبة العراق مباشر مشاهدة مباراة العراق والاردن يلا لايف بث مباشر yalla live jordan vs iraq بعد معاناته من أجل تجاوز دور المجموعات في نسخة 2020 ، سيعتمد مدرب المنتخب العراقي ميروسلاف سوكوب على مزيج من اللاعبين المحليين والدوليين لتوجيه فريقه إلى النقاط الثلاث الأولى أمام منتخب الأردن الواعد. حيث يلتقي منتخب العراق الأولمبي مع نظيره منتخب الأردن وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 يونيو 2022 على ان تقام المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة التي تستضيفها دولة أوزبكستان على ان تقام المباراة على أرضية ملعب/أستاد (ماركازي) حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة العراق والأردن الأولمبي مباشرة كما نقدم لكم موعد لعبة العراق الأولمبي يوم الأربعاء بتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج وهولندا وبتوقيت إنجلترا بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.على ان تذاع المباراة على قناة بي أن سبورت 1 على ان تنطلق صافرة الحكم في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساء بتوقيت العراق والسعودية والكويت.

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وأضاف التشيكي أنه من المهم للعراق البطل الأول في 2013 - أن يبدأ حملته بفوزه أمام منافس مألوف الأردن. "كل لاعب يتعرض لضغوط في البطولة. نحن نعرف الأردن وهم يعرفوننا جيدًا. لديهم لاعبون أقوياء لذا يجب أن نكون إيجابيين ومن المهم جداً أن تبدأ البطولة. آمل أن نتمكن من الفوز على الأردن والمضي قدمًا من هناك. من بين اللاعبين الموهوبين في المنتخب العراقي ، ستتجه الأنظار إلى المدافع المقيم في إنجلترا كاردو صديق الذي يلعب لفريق كريستال بالاس تحت 23 سنة بالإضافة إلى لاعب خط وسط كوينز بارك رينجرز ألكسندر أوراها.

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على الرغم من وجود معسكرين تدريبيتين في تركيا والآخر في قطر ، توقع مدرب الأردن أحمد هايل مواجهة صعبة. جميع الفرق قوية ويمكنها التقدم إلى الدور التالي ولكن بالنسبة لنا ، الفوز على العراق ، مباراتنا الأولى ، سيضعنا في طريقنا للتقدم. قال: "لدينا لاعبون جيدون ويمكننا التأهل إلى المرحلة التالية. حيث يوجد كل من فى المجموعة الثانية من بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية منتخبات العراق والأردن والكويت وأستراليا التى تضم البطولة أربع مجموعاتوقد خاض منتخب العراق تجربتين وديتين قبل السفر إلى أوزبكستان حيث كانت أمام نظيرة منتخب إيران وقد فاز منتخب إيران في الودية الأولى قبل أن يفوز الأخضر الأولمبي في المباراة الثانية بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد.