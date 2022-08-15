تراند اليوم : الاهلي مباشر .. ماتش الاهلي مباشر اليوم بث مباشر ماتش الاهلي والوداد المغربي بث مباشر ماتش الأهلي اليوم مباشر الآن

ماتش الاهلي مباشر اليوم بث مباشر ماتش الاهلي والوداد المغربي بث مباشر ماتش الأهلي اليوم مباشر الآن يستعد الأهلي المصري لمواجهة نظيرة الوداد المغربي اليوم الأثنين الموافق 30 / 5 / 2022 وذلك في نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي ، ذلك اللقاء الذي يشارك فية النادي الأهلي بكل قوة وتركيز مرتفع للغاية ، حيث يرغب في الخروج بنتيجة ايجابية تمكنة في حصد اللقب والعمل علي أسعاد الجماهير المنتظرة المباراة في كافة المحافظات المصرية ، وبناء علي ذلك يعمل فريق عمل ” جول العرب ” علي توفير نتيجة مباراة الاهلي والوداد المغربي لحظة بلحظة.

نتيجة مباراة الاهلي والوداد المغربي بث مباشر اليوم تويتر

التقي الأهلي المصري مع نظيرة الوداد الرياضي المغربي في 10 مباريات قبل معركة نهائي دوري أبطال أفريقيا الليلة ، نجح النادي الاهلي في تحقيق الفوز بأربعة مباريات بينما تعادل كل منهما في اربعة ، وخسر الفريق الاحمر علي يد الوداد مباراتين ، والتي كان اخرها مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا لعام 2017 ، ويرغب النادي الأهلي في رد الثأر والعمل علي ارضاء الجماهير خصوصا وأن الفريق يقدم اداء رائع جدا منذ بداية مشوارة بالبطولة الأفريقية ومن المتوقع أن ينافس بكل قوة علي الفوز الليلة.

تغطية لحظية || مباراة الاهلي والوداد المغربي beIN Sports اليوم ” ملخص ونتيجة “

نتيجة ماتش الاهلي والوداد المغربي اليوم بث مباشر

النتيجة : الأهلي 0-0 الوداد المغربي .

نتابع معكم عبر موقع ” جول العرب ” نتيجة مباراة الاهلي والوداد المغربي بث مباشر لحظة بلحظة ، كما سنضع لكم البث المباشر قبل اللقاء بساعة واحدة فقط فتابعونا.

تشكيلة الاهلي امام الوداد المغربي اليوم

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي.

في خط الهجوم: بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر.