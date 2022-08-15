تراند اليوم : رابط تقديم المدارس التجريبية 2023

رسميا قبل قليل لجميع الاطفال رابط تقديم المدارس التجريبية 2023 الكي جي التسجيل ورابط تقديم المدارس التجريبية 2023 برقم القومي والاسم مباشرة من بوابة الجيزة التعليمية .

فقد أعلن رسميا تقديم المدارس التجريبية 2023 عبر موقع وزارة التعليم في محافظة الجيزة، لجميع الطلاب والطالبات الذين تقدموا بالتسجيل في رياض الاطفال.

فقد صرحت وزارة التربية والتعليم توافر الأماكن في قاعات الدراسة بمرحلة رياض الاطفال الذين تعدت أعمارهم الخمس سنوات، الذين من المتوقع قبولهم ضمن المرحلة الأولى من نتيجة تنسيق رياض الأطفال لغات الجيزة، وذكرت مجاهد أيضا أن المديرية تعمل على التوسع في اعداد القاعات المجهزة لاستيعاب عدد اكبر من الطلاب.

وقد أتاحت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة في بيان رسمي على إن نتيجة تنسيق رياض الأطفال سوف يتم إعتمادها وإعلانها عبر موقع مديريه التربيه والتعليم بمحافظه الجيزه على الرابط التالي من هنا.

خطوات التقديم في المدارس التجريبية 2022

1- الدخول عبر موقع التقديم للمدارس التجريبية 2022 من هنا.

2- الضغط على أيقونة "التقديم في kg" أو "الابتدائية".

3- تحديد نوع التعليم (حكومي، التجريبي، قومي).

4- كتابة بيانات الطالب المتقدم وولي أمره من منها الرقم القومي للطفل المدون في شهادة الميلاد.

5- تحديد 3 مدارس في محيط المربع السكني على أن تكون الرغبة هي الاختيار الأول.

6- الضغط على كلمة حفظ الطلب.

شروط التقديم في المدارس التجريبية 2022

أولًا: سن التلميذ لا يقل عن 4 سنوات ولا يُقبل إذا كان عمره يتجاوز 6 سنوات.

ثانيًا: الالتزام بمحل السكن لولي أمر الطفل.

ثالثًا: توقيع إقرار من قبل ولي الأمر بعدم التقدم لمدرستين رسميتين للغات.

رابعًا: تعهد ولي أمر الطالب كتابيًا بمتابعة نتيجة مراحل التنسيق.

خامسًا: اجتياز الطفل المقابلة الشخصية.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى المدارس التجريبية 2022

- 7 صور شخصية للطفل.

- إحضار شهادة ميلاد للطفل مميكنة وحديثة.

- ملف التقديم لرياض الأطفال.

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمور.

- طابع تعليمى فئة واحد جنيه.

- طابع مهن تعليمية.

- تقديم ما يفيد بأن الطفل يقيم في نفس محل الإقامة السكني للمدرسة اما ايصال كهرباء أو عقد ايجار.

- إحضار الشهادة الصحية.