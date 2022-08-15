تراند اليوم : بث مباشر سوريا .. بث مباشر مباراة سوريا وطاجكستان بث مباشر سوريا وطاجكستان اليوم بث مباشر سوريا اليوم مباشر

تنطلق مباراة سوريا وطاجيكستان المباراة الودية اليوم في تمام الساعة 17:00 مساءا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة 18:00 بتوقيت مصر وليبيا، والساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

ملعب مباراة سوريا وطاجيكستان مباراة ودية

يستضيف املعب “الاستقلال” مباراة سوريا وطاجيكستان اليوم مباراة ودية.

القناة الناقلة لمباراة سوريا وطاجيكستان بث مباشر اليوم مباراة ودية

ستكون مباراة سوريا وطاجيكستان اليوم منقولة عبر قناة سوريا الرياضية وقناة أبو ظبي الرياضية

. المفتوحة الأولى وهي قنوات مفتوحة على القمر الصناعي نايل سات

تقديم مباراة سوريا وطاجيكستان مباراة ودية

يستضيف ملعب الاستقلال المباراة الودية التي ستجمع بين المنتخب السوري مع نظيره الطاجيكستاني ضمن الاستعدادات للمواجهات الرسمية القادمة.

وكان المنتخب السوري قد خاض آخر مباراة له ضد منتخب العراق التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، وفي المسابقة احتل المنتخب السوري المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الأولى للتصفيات.

يلتقي المنتخب السوري، مع نظيره منتخب طاجكستان، في مباراة دولية ودية، ستلعب في مدينة دبي الإماراتية.

تشكيلة سوريا:

مدنية



كردوغلي - سعد - كروما - جويد



حميشة - العنز



اليوسف - نكدولي - ويس



السومة

