تراند اليوم : مدارس تكساس تشهد تخرج35 مجموعة من التوائم معا

مدارس تكساس تشهد تخرج35 مجموعة من التوائم معا

تكساس / الخليج 365

شهدت منطقة مدارس مانسفيلد المستقلة في ولاية تكساس بالولايات المتحدة الأميركية تخرج 35 مجموعة من التوائم ومجموعة واحدة من ثلاثة توائم.

وقالت ستيلا روبرسون والدة التوأم أنتوني وأنجيلا موركا: "إنه لأمر مدهش حقا.. نحن محظوظون حقا في المنطقة"

وتابعت روبرسون: "الابتعاد عن بعضنا البعض سيكون بالتأكيد شيئا جديدا، لكنني أعلم أنهما سيتواصلان معي ومع بعضهما باستمرار، سوف يشجعان بعضهما البعض كما هو الحال دائما".

وقالت أنجيلا: "إنه لأمر رائع أن تكون توأما.. نحن لا نبدو متشابهين بالضرورة، لكن هذه الرابطة لا تزال موجودة مثل أي من التوائم هنا".

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