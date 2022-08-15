تراند اليوم : موقع فيتو نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022

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توفر وزارة التربية والتعليم، خدمة جديدة على الإنترنت، من أجل استعلام نتيجة الصف الثالث الاعدادي، بدون بذل وقت وجهد، حيث تتيح رابط معرفة نتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية، والذي يمكنك من خلاله أيها الطالب المصري، معرفة نتيجة الشهادة الابتدائبة والاعدادية الخاصة بك، فقط باستخدام رقم الجلوس، مع كتابته بشكل صحيح، باستخدام بوابة التعليم الاساسي، موقع مديرية التربية والتعليم.

وقد تابع المئات بل الآلاف من طلاب محافظة البحيرة، أخبار النتائج طوال هذا الأسبوع، وذلك منذ انتهاء امتحاناتهم منذ أكثر من أسبوع، حيث بدأت لجان التصحيح أعمالها، وذلك منذ يوم الثامن عشر من يناير الحالي، وقد شدد السيد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على دقة وسرعة الانتهاء من جميع أعمال التصحيح، وذلك تقديرا لقلق الطلاب وأولياء الأمور معا.

موقع فيتو نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ 2022 الفصل الدراسي الثاني

يمكنك عزيزي الطالب الآن، الاستمتاع بإجازتك، خصوصا بعد الاطمئنان على النتائج، وقد ظهرت النتائج في كل الإدارات التعليمية بمحافظة البحيرة، مثل دمنهور وكفر الدوار وإدكو والمحمودية وإيتاي البارود، وغيرهم، مع تمنياتنا لجميع الطلاب بدوان النجاح والتفوق.

ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ومن المتوقع أن تعلن النتيجة خلال الساعات المقبلة بمجرد الانتهاء من أعمال الكنترول، وبعدها سيعتمد المحافظ النتيجة، والإعلان عن أسماء الأوائل وتهنئتهم وبعدها تعلن النتيجة على الفور، فنتيجة الصف الثالث الإعدادي من النتائج المهمة بالنسبة لكل طالب في مرحلة التعليم، فهي التي تحدد مستقبله في المدرسة الثانوية وفقًا للمجموع الذي يحصل عليه الطالب بعد اختبارات الترم الأول والترم الثاني.

وسيتم توفير رابط النتيجة على موقع تابع للوزارة، لتسهيل حصول الطلاب على النتيجة برقم الجلوس وعرض نتيجة كل مادة على حدا.