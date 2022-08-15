تراند اليوم : نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 بابل

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 بابل ،وأصدرت وزارة التربية والتعليم العراقية على موقعها الالكتروني الرسمي نتائج الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2022 في بعض المحافظات، فيما ستعلن تباعاً عن نتائج المحافظات التي لم تنتهي عملية تصحيح ورصد العلامات النهائية، حيث أتاحت وزارة التربية والتعليم للطالب معرفة النتائج بطريقة سهلة ودون عناء باستخدام الموقع الالكتروني للوزارة من خلال ادراج اسم الطالب واسم المدرسة وستظهر فوراً النتيجة النهائية، فيما سنقدم لكم روابط نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 لمنطقة ذي قار حال توافرها لدينا، كونوا في المتابعة أولاً بأول، هذا وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الصف السادس في بعض المديريات مثل بغداد والرصافة والكرخ في حين لم تكتمل نتائج باقي المحافظات، ونحن في انتظار صدورها على الموقع الرسمي كي نوفر لكم الروابط السريعة لنتائج الصف السادس الابتدائي للعام 2022 ذي قار.

أنهى طلاب وطالبات السادس الإبتدائي في مختلف مدن ومحافظات العراق تأدية إختبارات الدور الأول للصف السادس الإبتدائي، مطلع الأسبوع الماضي، وعلى الفور باشرت كنترولات التصحيح بمديرات محافظات العراق بتصحيح أوراق اللإختبارات، على أن يتم الإعلان عن النتائج مطلع شهر رمضان وتحديداً في 4 رمضان 2022 .

موقع وزارة التربية العراقية، ينفرد حصرياً بنشر كشوفات أسماء الطلبة الناجحين، تشمل درجات الطالب في كل مادة، علماً أن علامة المادة الواحدة 100، والمجموع 800 مُقسم على ثمان مواد قاموا بتقديمها الطلبة في لجان الإختبارات، حيث يتوجب على الطلبة أن يحصلوا على معدل جيد لإجتياز المرحلة الإبتدائية والإنتقال إلى المرحلة المتوسطة .

وعن طريقة الإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2022 في العراق، على الطلبة والطالبات الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية وإدخال إسم الطالب، وإسم المحافظة للتعرف على النتيجة .

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 بابل