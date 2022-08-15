تراند اليوم : تردد مى سات 2022 .. تردد قناة me sat الجديد

تردد مي سات 2022 التردد الجديد لقناة ME SAT وأجرت قتاة مي سات التابعة للمركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي برئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسي بعض التعديلات في التردد الخاص ببث القناة لتقديم خدمة وصورة أفضل لمشاهديها.

ولمشاهدة قناة “مي سات” بنظام البث عالي الدقة HD التردد: 11257 عمودي، ولمشاهدة القناة بالنظام القديم SD التردد: 11257 عمودي.

وذكرت الصفحة الرسمية لموقع المركز الثقافى القبطي الأرثوذكسي على “فيس بوك” أنه احتفالا بالعيد العاشر لافتتاح المركز والسابع لقناة “مي سات” وفي إطار خطة تطوير القناة.

ويمكن لجميع مشاهدينا متابعة البث بالنظام عالي الدقة “HD” عبر التردد

(11257 horizantal – 27500)

مع استمرار البث بالنظام القديم “SD” عبر التردد

(11257 horizantal – 27500).

تردد قناة me sat الجديد 2022

تم تغيير تردد قناة مي سات

لمتابعه التردد الجديد اتبع الخطوات التالية:

الدخول على القائمة الرئيسية للرسيفر menu على أن يعمل بنظام الHD

اختر تركيب أو تثبيت installation

يجب أختيار قمر ال“نايل سات” وإضافة التردد الجديد في خانه التردد frequency أو Transponder

11257

وعدل باقي البيانات لتصبح كالآتي:

‏Frequency أو التردد 11257

‏Simple rate أو معدل الترميز 27500

Polarization Horizontal

الاستقطاب أفقي (H)

‏FEC أو معامل تصحيح الخطأ 3/4

ثم scan

ليتم إضافة قناة مي سات