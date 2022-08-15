تراند اليوم : أوكرانيا الآن مباشر : شاهد معارك عنيفة في إربين و20 ألف مقاتل أجنبي ينضمون للجيش الأوكراني الجزيرة مباشر اوكرانيا الآن

دخلت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يومها الـ 11، وسط مؤشرات على إمكانية شن القوات الروسية هجوما واسعا للسيطرة على العاصمة كييف، بينما قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من 1.5 مليون شخص عبروا من أوكرانيا إلى دول الجوار في 10 أيام.

وبينما أكدت القوات الأوكرانية إسقاط طائرات روسية وأسر عدد من طياريها في ميكولايف (جنوب) وتشيرنيهيف (شمال) تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بإفشال خطة لإجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول المحاصرة (جنوب).

وقد بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واثقا من أن العمليات العسكرية التي تشنها قواته ستحقق أهدافها، ومن جانب آخر دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطنيه بالمناطق التي سيطر عليها الروس للتظاهر والمقاومة. ويأتي ذلك في وقت أُعلن فيه عن جولة جديدة من المفاوضات ستعقد بين الطرفين غدا الاثنين.

وأعلن قرابة 20 ألف مقاتل أجنبي استعدادهم للتطوع من أجل مساعدة أوكرانيا على محاربة روسيا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم.

وقال كوليبا لقناة "سي إن إن" (CNN) الأميركية "بلغ عددهم حالياً حوالي 20 ألفاً وهم يتحدرون بشكل أساسي من دول أوروبية".

واعتبر الوزير أن "الكثير من الأشخاص يكرهون روسيا" منذ سنوات لكنهم لم يجرؤوا على معارضتها.