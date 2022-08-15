تراند اليوم : اوكرانيا مباشر الآن : شاهد معارك ضارية في كييف الجزيره بث مباشر اخبار اوكرانيا اليوم قناة العربية مباشر اخبار الحرب في اوكرانيا وروسيا اليوم مباشر

قال الكرملين في بيان، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مكالمة هاتفية، اليوم الأحد، أن روسيا لن توقف عمليتها العسكرية إلا إذا أوقفت أوكرانيا القتال وتمت تلبية مطالب موسكو.

وأضاف الكرملين في بيان، أن بوتين قال إن العملية تسير وفقاً للخطة والجدول الزمني الذي وضعته موسكو.

دبابات روسية في أوكرانيا

وبحسب الكرملين، أخبر بوتين أردوغان بأن روسيا مستعدة للحوار مع أوكرانيا والشركاء الأجانب. كما قال بوتين إنه يأمل في أن يتخذ المفاوضون الأوكرانيون نهجاً بناءً في المحادثات مع موسكو، ويأخذون في الحسبان الواقع على الأرض.

وقال الكرملين: "تم لفت الانتباه إلى عدم جدوى أي محاولات لإطالة أمد عملية التفاوض التي تستخدمها قوات الأمن الأوكرانية في إعادة تنظيم قواتها ومواردها. الأمل معقود على أن يظهر ممثلو أوكرانيا في الجولة المقبلة من المفاوضات نهجا بناء بشكل أكبر، وأن يأخذوا تماما في الاعتبار الحقائق الجديدة" بعد الهجوم.

من جهته، قال مكتب أردوغان، إنه حث بوتين على إعلان وقف إطلاق النار في أوكرانيا، وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق سلام.

وفي بيان صدر بعد مكالمة هاتفية استمرت ساعة بين الرئيسين، قالت الرئاسة التركية إن أردوغان أبلغ بوتين أن أنقرة مستعدة للمساهمة في التوصل لحل سلمي للصراع، مضيفاً أن وقف إطلاق النار سيخفف دواعي القلق بشأن الوضع الإنساني.

وأضاف البيان: "الرئيس أردوغان جدد دعوته لتمهيد الطريق للسلام معاً. أكد أردوغان أهمية اتخاذ خطوات عاجلة لوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية وتوقيع اتفاق سلام".

اتصال بوتين بماكرون

ولاحقاً أجرى بوتين اتصالاً دام ساعة و45 دقيقة بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقال الكرملين إن بوتين أبلغ ماكرون أن "الحوار مع أوكرانيا مرتبط بتلبية كافة مطالبنا بدون شروط".

كما قال الكرملين إن بوتين اتهم متطرفين أوكرانيين بارتكاب حادثة وقعت يوم الثالث من مارس في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وسأل ماكرون بوتين عبر الهاتف عن حريق في أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. وقال الكرملين: "أبلغ فلاديمير بوتين (ماكرون) باستفزاز المتطرفين الأوكرانيين في منطقة محطة الطاقة النووية زابوريجيا.. مستويات الإشعاع طبيعية".

كما اتهم بوتين خلال الاتصال مع ماكرون أوكرانيا بمنع المدنيين من مغادرة ماريوبول.

بيان الرئاسة الفرنسية

أعلن في باريس، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أجرى اليوم الأحد اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الرئاسة الفرنسية أن المكالمة الهاتفية بين ماكرون وبوتين استمرت أكثر من ساعة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأجرى ماكرون محادثات هاتفية عدة مع بوتين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير، ومنذ 2021 تحدث الرئيسان عبر الهاتف 14 مرة.

والمكالمة السابقة بينهما جرت يوم الخميس وقال ماكرون بعدها، حسبما نقلته قناة "BFM"، إنه يعتقد أن "الأسوأ لم يأت بعد" في هذه الأزمة.

من المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في إطار مساعيه لخفض التوتر بشأن أزمة أوكرانيا. وفي نفس السياق سيلتقي ماكرون أيضا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء في كييف، وهو ما أكده الإليزيه الجمعة.