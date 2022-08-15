تراند اليوم : أوكرانيا الآن مباشر : شاهد معارك طاحنة في كييف وفتح ممرات إنسانية عبر روسيا اليوم مباشر اوكرانيا تسقط طائرتين روسيتين شاهد الجزيرة مباشر

في اليوم الثاني عشر من الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا، أعلنت موسكو أنها ستوقف القتال مؤقتا لفتح 6 ممرات إنسانية، في حين طالبتها كييف بتثبيت وقف إطلاق النار، واستنكرت مقترحاتها لخروج المدنيين إلى بيلاروسيا وروسيا.

في تلك الأثناء، بدأت محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في طلب كييف اتخاذ إجراءات عاجلة لدفع روسيا إلى وقف عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية.

إنسانيا، تواصلَ الفرار الجماعي للمدنيين من أوكرانيا، بينما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 1.7 مليون شخص عبروا من أوكرانيا إلى دول الجوار في 11 يوما.

وفي ما يأتي آخر تطورات هذه الحرب في يومها الثاني عشر:

منذ 12 دقيقة

جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في أوكرانيا.

منذ 41 دقيقة

وزارة الدفاع الأوكرانية: إسقاط طائرتين روسيتين في سماء العاصمة كييف.

منذ 50 دقيقة

نائب رئيس الوزراء الروسي: التخلي عن النفط الروسي يهدد بتداعيات قد تؤدي إلى سعر يتجاوز 300 دولار للبرميل.

منذ ساعة

الروبل الروسي يفقد المزيد من قيمته ويبلغ 153 للدولار الواحد.

منذ ساعة

البيت الأبيض: قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التزموا بدعم أوكرانيا أمنيا واقتصاديا وإنسانيا.

منذ ساعة

رويترز: مجلس النواب الأميركي يعد للتصويت على تشريع يحظر استيراد الطاقة من روسيا وتعليق العلاقات التجارية معها.

منذ ساعة

مكتب رئيس مجلس العموم البريطاني: الرئيس الأوكراني سيخاطب النواب البريطانيين يوم الثلاثاء عبر الفيديو.

منذ ساعتين

مستشار الرئيس الأوكراني حول المفاوضات مع روسيا: تم إحراز تقدم على صعيد الممرات الإنسانية.

منذ ساعتين

ميناء أوليفيا

قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية -اليوم الاثنين- إن منطقة داخل ميناء أوليفيا المطل على البحر الأسود، تخضع لامتياز لشركة كيوتيرمنلز القطرية لتشغيل الموانئ البحرية، تعرضت "لضربة" عسكرية. وأضافت الوزارة -دون تقديم مزيد من التفاصيل- أنه لم يصب أحد.

وفازت كيوتيرمنلز القطرية، وهي مشروع مشترك بين الشركة القطرية لإدارة الموانئ (مواني قطر)، ومجموعة الشحن والخدمات اللوجستية القطرية للملاحة (ملاحة)، بامتياز مدته 35 عاما في عام 2020 لتطوير الميناء وتشغيله.

منذ ساعتين

رئيس الوفد الروسي للمفاوضات: من السابق لأوانه الحديث عن أي شيء إيجابي خلال المفاوضات مع الوفد الأوكراني.

رئيس الوفد الروسي المفاوض: توقعاتنا من مفاوضات اليوم خابت، ولكننا سنواصل التفاوض.

رئيس الوفد الروسي المفاوض: قدمنا نصوص اتفاقات للجانب الأوكراني لكنه لم يوقعها وطلب عرضها على القيادة في كييف.

منذ ساعتين

تقدم بسيط

قال مفاوض أوكراني يشارك في المحادثات مع روسيا -اليوم الاثنين- إنه تم إحراز بعض التقدم البسيط بشأن الاتفاق على المسائل اللوجستية لإجلاء المدنيين، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق يحسن الوضع بشكل كبير.

وأضاف المفاوض ميخايلو بودولياك -في بيان مصور- إن الجانبين سيواصلان المحادثات في بيلاروسيا بشأن وقف إطلاق النار.

منذ ساعتين

انتهاء القمة الافتراضية التي استمرت ساعة ونصفا بين قادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا.

منذ ساعتين

الخارجية الفرنسية تدعو رعاياها في أوكرانيا للمغادرة فورا.

منذ 3 ساعات

السفارة الروسية في مينسك: انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية.

منذ 3 ساعات

مسؤول رفيع في البنتاغون: وزير الدفاع أمر بإرسال 500 من القوات الإضافية لتعزيز الجناح الشرقي للناتو.

منذ 3 ساعات

عقوبات كندية

أعلنت الحكومة الكندية -اليوم الاثنين- فرض عقوبات جديدة على 10 شخصيات روسية، وذلك عقب اجتماع جمع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ونظيريه البريطاني والهولندي، بحسب هيئة الإذاعة الكندية.

ونقلت الإذاعة (حكومية) عن ترودو قوله إن 10 أفراد روس، اقترح أسماءهم زعيم المعارضة الروسية المسجون أليكسي نافالني، تمت إضافتهم إلى قائمة العقوبات.

وبحسب المصدر نفسه، فإن العقوبات الكندية استهدفت حتى الآن مئات المسؤولين الروس، ومقربين من الرئيس بوتين.

منذ 3 ساعات

متحدث باسم شركة بوينغ: أوقفنا شراء معدن التيتانيوم من روسيا، بسبب حربها على أوكرانيا.

منذ 3 ساعات

منظمة الصحة العالمية: تحققنا من 8 هجمات جديدة على مرافق للرعاية الصحية في أوكرانيا، ليصل إجمالي الهجمات إلى 14.

منذ 3 ساعات

انفصاليو دونيتسك

الانفصاليون في دونيتسك: اجتزنا حدود دونيتسك وسيطرنا على 3 بلدات داخل منطقة زاباروجيا.

الانفصاليون في دونيتسك: مقتل 47 عسكريا من قواتنا وجرح 179 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية في دونباس.

الانفصاليون في دونيتسك: القوات الأوكرانية خرقت وقف إطلاق النار المعلن اليوم لتأمين خروج المدنيين من ماريوبول.

منذ 4 ساعات

مسؤول أميركي: نلاحظ تقارير عن عزم روسيا نقل مقاتلين سوريين إلى أوكرانيا، لكننا لا نستطيع تأكيدها بشكل مستقل.

منذ 4 ساعات

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تؤكد إجلاء جميع الموظفين الدوليين في بعثتها بأوكرانيا، البالغ عددهم حوالي 500.

منذ 4 ساعات

مراسل الجزيرة: اشتداد المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية في بلدتي بوتشا وإيربين.

منذ 4 ساعات

13 قتيلا

قالت خدمة الطوارئ المحلية -في بيان على الإنترنت- إنه تم انتشال جثث 13 مدنيا من تحت الأنقاض، بعد ضربة جوية على مصنع للخبز في بلدة ماكاريف الأوكرانية في منطقة كييف اليوم الاثنين.

وأضافت أنه تم إنقاذ 5 أشخاص، وأنها تعتقد أن حوالي 30 شخصا كانوا في المصنع قبل الهجوم.

منذ 5 ساعات

سبوتنيك: السلطات الأيرلندية تحتجز شخصا بسبب اقتحامه بوابة السفارة الروسية في دبلن بشاحنة كبيرة.

منذ 5 ساعات

موقفان محبطان

بلومبيرغ: دول أوروبية عدة، بينها ألمانيا وهولندا، تعارض منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وزيرة الخارجية البريطانية: لا يمكن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا لأنها ليست عضوا في الناتو.

منذ 6 ساعات

"سي إن إن" (CNN) عن مسؤول رفيع بالبنتاغون: مطار سري شرقي أوروبا يستخدم مركزا للجهود الدولية لإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

منذ 6 ساعات

العدل الدولية

أفادت محكمة العدل الدولية باختتام جلسة الاستماع العامة التي عقدت -اليوم الاثنين- بشأن طلب التدابير المؤقتة المستعجلة المقدمة من أوكرانيا في القضية التي رفعتها ضد روسيا، والمتعلقة بادعاءات الإبادة الجماعية.

وقدمت أوكرانيا الحجج الشفوية في مرافعتها اليوم، بينما لم تشارك روسيا في الجلسة، بحسب بيان المحكمة التي قالت إن الاتحاد الروسي أبلغها في خطاب أرسل السبت الماضي، بأنه "قرر عدم المشاركة في الإجراءات الشفوية المقرر افتتاحها الاثنين".

وبدأت بذلك مرحلة مداولات هيئة المحكمة لإصدار قرارها في طلب التدابير المستعجلة من طرف أوكرانيا التي تسعى لاستصدار أمر طارئ من المحكمة لوقف الأعمال القتالية من الجانب الروسي.

منذ 6 ساعات

إنترفاكس: بدء الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا.

منذ 6 ساعات

مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: سجلنا خلال 11 يوما من الحرب في أوكرانيا 1.7 مليون لاجئ.

منذ 7 ساعات

وصول الوفد الأوكراني إلى بيلاروسيا لبدء جولة مفاوضات مع موسكو.

منذ 7 ساعات

محكمة العدل الدولية تختتم جلسة الاستماع، وتبدأ المداولات بشأن طلب الإجراءات المؤقتة الذي قدمته أوكرانيا ضد روسيا.

منذ 7 ساعات

البيت الأبيض الأميركي: بايدن سيعقد اجتماعا اليوم عبر الفيديو مع قادة فرنسا وألمانيا وبريطانيا بشأن الوضع في أوكرانيا.

منذ 7 ساعات

إربين

مراسل الجزيرة جنوب إربين بضواحي كييف: إخراج المدنيين من إربين يتواصل بالتزامن مع معارك عنيفة.

مراسل الجزيرة: نحو 10 آلاف مدني عالقون وسط إربين يحاولون الخروج عبر المناطق الجنوبية للمدينة.

مراسل الجزيرة: المناطق الجنوبية من إربين بيد القوات الأوكرانية، والوسط والشمال بيد القوات الروسية.

منذ 7 ساعات

أوكرانيا تنفي أمام محكمة العدل الدولية اتهامها بارتكاب إبادة في لوغانسك ودونيتسك، والذي كان مبرر العملية الروسية.

منذ 7 ساعات

المفاوض الروسي يتّهم أوكرانيا بإغلاق "الممرّات الإنسانية" معتبرا ذلك "جريمة حرب".

منذ 7 ساعات

مستشار للرئيس الأوكراني: أكثر من 900 منطقة في البلاد تعيش بلا كهرباء أو ماء أو تدفئة.

منذ 7 ساعات

الرئيس الفرنسي: ندعم أوكرانيا، وسنواصل الضغط الدبلوماسي على روسيا حتى تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن.

منذ 7 ساعات

سبوتنيك عن تقارير للجيش الروسي: 172 عملية قصف للممرات الإنسانية الستة من قبل القوات الأوكرانية والقوميين.

منذ 8 ساعات

مراسل الجزيرة: صافرات الإنذار تدوي في أوديسا ومروحيات روسية تحلق في سماء المدينة.

منذ 8 ساعات

رويترز عن الكرملين: بوتين يناقش الصراع في أوكرانيا مع رئيس المجلس الأوروبي.

الكرملين: بوتين يجدد في اتصاله برئيس المجلس الأوروبي تأكيد الشروط الروسية فيما يتعلق بالمفاوضات.

الكرملين: بوتين يدعو في اتصال برئيس المجلس الأوروبي إلى الضغط على كييف وإجبارها على احترام حقوق الإنسان.

منذ 8 ساعات

زيلينسكي في اتصال برئيس المجلس الأوروبي: يجب وقف قصف البنى التحتية المدنية وإنهاء تهديد المنشآت النووية.

منذ 8 ساعات

وزارة الدفاع الروسية: التقينا في موسكو بممثلين عن الأمم المتحدة لبحث الوضع الإنساني في أوكرانيا ودونيتسك ولوغانسك.

وزارة الدفاع الروسية: الجانب الأوكراني لم يف بأي من شروط تأمين الممرات الإنسانية حتى الآن.

منذ 8 ساعات

المخابرات الأوكرانية: إنشاء وحدة خاصة ضمن الفيلق الدولي، وقد بدأت أداء مهام قتالية لمواجهة القوات الروسية

منذ 8 ساعات

المدير العام وكالة الطاقة الذرية: نحن بحاجة إلى بذل كل ما بوسعنا لتجنب وقوع حادث نووي في أوكرانيا

المدير العام وكالة الطاقة الذرية: نحرص على سلامة وأمن المنشآت النووية في أوكرانيا، والأمر ليس سهلا نظرا للوضع الراهن

المدير العام وكالة الطاقة الذرية: يجب أن تكون هناك التزامات واضحة بعدم التعرض للمنشآت النووية الأوكرانية خلال العمليات العسكرية

منذ 9 ساعات

سي إن إن عن مسؤول أميركي: تزويد أوكرانيا ب 17 ألف صاروخ مضاد للدبابات و 2000 صاروخ مضاد للطائرات حتى الآن

منذ 9 ساعات

الرئيسة التنفيذية لشركة الطاقة الفرنسية: مخزونات الغاز الأوروبي لن تكفي إذا تقرر وقف الإمداد بالغاز الروسي

الرئيسة التنفيذية لشركة الطاقة الفرنسية: عقوبات أوروبا على الغاز الروسي لم تؤثر والواردات زادت منذ بدء الأزمة

منذ 9 ساعات

وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر أوكرانية: جولة جديدة من المحادثات مع روسيا في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي

منذ 9 ساعات

وساطة تركية

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة تعمل على وساطة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار عبر قمة ثلاثية تجمع أوكرانيا بروسيا، وأضاف جاويش أوغلو أن وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا سيلتقيان بوساطة تركية لإجراء مباحثات بمدينة أنطاليا في 10 مارس/آذار.

من جانبها، أكدت الخارجية الروسية عقد لقاء بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا على هامش منتدى أنطاليا الخميس المقبل.

منذ 9 ساعات

الحكومة الروسية: إدراج بريطانيا والنرويج وكندا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايوان في قائمة الدول غير الصديقة لروسيا

منذ 9 ساعات

منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: يجب أن نتوقع استقبال 5 ملايين لاجئ أوكراني وأن نستعد لذلك

منذ 10 ساعات

موسكو: إدراج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية في قائمة الدول غير الصديقة لروسيا

منذ 10 ساعات

المدير العام وكالة الطاقة الذرية: نحن بحاجة إلى بذل كل ما بوسعنا لتجنب وقوع حادث نووي في أوكرانيا

منذ 10 ساعات

مجلس مدينة خاركيف: نناشد رؤساء الدول والحكومات والبرلمانات والنيتو دعم طلب رئيس أوكرانيا بفرض حظر جوي

منذ 10 ساعات

الرئيس الأوكراني: الجيش الروسي قصف المناطق السكنية في خاركيف ويحتجز السكان رهائن

منذ 10 ساعات

رئيس الوزراء الإيطالي: نبحث مع رئيسة المفوضية تنويع مصادر الطاقة في أوروبا وتقليص التبعية للغاز الروسي

منذ 10 ساعات

رئيسة المفوضية الأوروبية: نعمل لفرض عقوبات إضافية على روسيا ولتنويع مصادر الطاقة

منذ 10 ساعات

بلينكن يواصل جولته

يواصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن جولته في دول جوار أوكرانيا، وقد أكد خلال زيارته العاصمة الليتوانية فيلنيوس أن بلاده ستعمل على تعزيز وجود حلف شمال الأطلسي (الناتو) في شرق أوروبا، وأنها بصدد تقييم الاحتياجات لنشر مزيد من القوات.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس إن واشنطن ضاعفت الكلفة على موسكو وعلى كل من يشارك معها في الحرب، وأضاف أنه لا ينبغي أن يشك أحد في "صلابة قراراتنا بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا". كما ذكر في تصريحاته أن أكثر من 4 آلاف شخص اعتقلوا أمس في روسيا لتظاهرهم ضد الحرب.

من جهته، قال وزير خارجية ليتوانيا إن روسيا تستخدم بنوكا لا تستهدفها العقوبات المتعلقة بنظام سويفت للتحويلات المصرفية، كما تحدث عن صادرات الطاقة الروسية قائلا "لا يمكننا أن ندفع مقابل الحصول على النفط والغاز الملوثين بالدماء الأوكرانية".

منذ 11 ساعة

وكالة تاس عن نائب رئيس الوزراء الروسي: كييف رفضت مقترح فتح الممرات الإنسانية الذي قدمته موسكو

منذ 11 ساعة

هيئة الأركان الأوكرانية: سفينة روسية توجه ضربات لموقع للقوات الأوكرانية في منطقة أوديسا

منذ 11 ساعة

رويترز عن الرئيس الأوكراني: أطلب من القادة الغربيين تزويدنا بالطائرات العسكرية، ونحث العالم على مقاطعة النفط والصادرات الروسية

منذ 11 ساعة

إنترفاكس: توقع انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات الأوكرانية الروسية اليوم الساعة الثالثة بتوقيت موسكو في منطقة بريست الحدودية مع بولندا

منذ 11 ساعة

محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية بلاهاي تبدأ أولى جلساتها للنظر في طلب كييف اتخاذ إجراءات عاجلة لدفع روسيا إلى وقف عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية.

ونفت أوكرانيا أمام المحكمة اتهامات روسيا لها بارتكاب إبادة في منطقتي لوغانسك ودونيتسك، والذي كان مبرر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال ممثل أوكرانيا في محكمة العدل الدولية إن روسيا تكذب عندما تقول إن الحرب هدفها وقف جريمة الإبادة الجماعية، وأضاف أن أوكرانيا تواجه حربا عدوانية تعرض حياة الملايين للخطر متهما روسيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وقال محام بالوفد الأوكراني في المحكمة الدولية إن روسيا قررت عدم حضور الجلسة بلا مبرر وقالت إن المحكمة ليست مختصة.

منذ 11 ساعة

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: نطالب موسكو بتثبيت وقف إطلاق النار للتمكن من فتح الممرات الإنسانية

منذ 12 ساعة

وزارة الدفاع الروسية: أسقطنا 4 مقاتلات أوكرانية مساء أمس الأحد ودمرنا 2396 منشأة عسكرية أوكرانية منذ انطلاق العملية العسكرية

منذ 12 ساعة

ممرات إنسانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها ستوقف إطلاق النار مؤقتا لفتح 6 ممرات إنسانية تسمح بخروج المدنيين في مدن أوكرانية عدة، لكن السلطات الأوكرانية استبعدت تحقيق ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القوات المهاجمة محاولتها للتقدم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها ستفتح الممرات من كييف وماريوبول وخاركيف وسومي باتجاه مدن أخرى، وأشارت إلى أن ذلك يأتي استجابة لطلب شخصي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبالنظر إلى الوضع الحالي في تلك المدن.

من جهتها، استنكرت أوكرانيا المقترح الروسي لأنه يدفع المواطنين الأوكرانيين للمغادرة إلى بيلاروسيا أو روسيا، وقالت إن الإجلاء قد لا يتم. ووصف المتحدث باسم الرئيس الأوكراني المقترح الروسي بأنه "غير أخلاقي بالمرة"، وقال إن الأوكرانيين ينبغي أن يسمح لهم بالخروج عبر أراض أوكرانية، متهما روسيا بعرقلة محاولات الإجلاء السابقة عمدا.

منذ 12 ساعة

مجلس بلدية غوستوميل: الجيش الروسي يقتل عمدة المدينة أثناء توزيعه مساعدات على المدنيين

منذ 12 ساعة

مستشار الرئيس الأوكراني: المفاوضات مستمرة مع موسكو بشأن الممرات الإنسانية

منذ 13 ساعة

وكالة الأنباء الأوكرانية: الجيش الروسي سيطر على 6 مدن رئيسية في مقاطعة زاباروجيا

منذ 13 ساعة

الصين تعرض الوساطة

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن بكين مستعدة للقيام بالوساطة اللازمة لحل الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن المفاوضات يجب أن تستمر بين الجانبين الروسي والأوكراني.

ودعا وانغ إلى التحلي بالهدوء والعقلانية لحل الأزمة، مؤكدا أنه يجب التركيز على الاستقرار طويل الأمد في المنطقة. وأشار إلى أن الصليب الأحمر الصيني سيساهم في تقديم الدعم الإنساني لأوكرانيا.

وتابع وزير الخارجية الصيني قائلا "ملتزمون بالشراكة والصداقة مع روسيا وعلاقاتنا مبنية على عدم الانحياز والمواجهة"، وشدد على أن البلدين يرفضان العودة إلى "عقلية الحرب الباردة"، كما أكد حرص بلاده على عدم تدخل طرف ثالث في علاقاتها مع موسكو.

ورأى وانغ أن واشنطن تسعى لتشكيل تركيبة شبيهة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

منذ 13 ساعة

مركز التنسيق للاستجابة الإنسانية بأوكرانيا: موسكو أبلغت المنظمات الدولية بفتح ممرات إنسانية في عدد من المدن

مركز التنسيق للاستجابة الإنسانية بأوكرانيا: على الجانب الأوكراني تنفيذ جميع الشروط المطلوبة للممرات الآمنة

منذ 13 ساعة

وزارة الدفاع الروسية تنشر صورا تقول إنها لتقدم قواتها في محيط العاصمة الأوكرانية

منذ 13 ساعة

انخفاض مؤقت

قال وزير الدفاع الأوكراني، إن هناك انخفاضا مؤقتا للهجمات الروسية في مناطق القتال، مشيرا إلى أن روسيا تحاول تضييق الخناق على مدينة ماريوبول وإلى أنهم يحاولون جاهدين توفير ممرات لخروج المدنيين.

وبحسب الوزير ذاته فإن أكثر من 140 ألف مواطن عادوا إلى البلاد وانضم عشرات الآلاف إلى قوات الدفاع الإقليمي.

منذ 14 ساعة

تصريحات بلينكن

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته إلى ليتوانيا ضمن جولة في دول جوار أوكرانيا، إن بلاده لا تقبل أن يتم تغيير الواقع الجغرافي بقوة السلاح.

وأكد بلينكن أنه من غير المقبول أن تفرض دولة على أخرى سياساتها أو أن تملي عليها قوانينها، مشيرا إلى أنه تم ّ تعزيز الوجود العسكري في الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وهذه التغييرات ستحدث فرقا.

منذ 14 ساعة

الخارجية الروسية: محاولات بولندا مصادرة العقارات الروسية في وراسو غير قانونية وسنرد بشكل مناسب إذا حدث ذلك

منذ 14 ساعة

سي إن إن عن مسؤول أمني أميركي: روسيا أطلقت 600 صاروخ منذ بدء حربها على أوكرانيا وقوبلت بمقاومة قوية

منذ 14 ساعة

الشرطة الأوكرانية: مدينة خاركيف صمدت الليلة الماضية أمام وابل من القصف الروسي أدى إلى عشرات الحرائق

هيئة الطوارئ الأوكرانية: اندلاع الحرائق في 21 مبنى وسط خاركيف جراء القصف الروسي الليلة الماضية

منذ 14 ساعة

الخارجية الروسية: نشعر بخيبة أمل من قرار برلين إمداد أوكرانيا بالأسلحة وقلقون من وقوعها في أيدي الإرهابيين

منذ 14 ساعة

قصف وتقدم

قالت هيئة أركان الجيش الأوكراني، إن الجيش الروسي يواصل استخدام مطارات بيلاروسيا لقصف البلاد، مشيرة إلى أن من وصفهم بالمحتلين الروس يقصفون المدنيين والمباني السكنية ويخالفون قواعد القانون الدولي.

واعترفت هيئة الأركان الأوكرانية، بأن الجيش الروسي الذي وصفته العدو يواصل التقدم في الأراضي الأوكرانية وقصف مناطق مدنية.

منذ 14 ساعة

الجيش الأوكراني: وصول أول مجموعة مقاتلين متطوعين من بريطانيا إلى أوكرانيا

منذ 15 ساعة

بلومبيرغ: إدارة بايدن تفكر بحظر النفط الروسي بمفردها إن لم تتمكن من إشراك حلفائها الأوروبيين

منذ 15 ساعة

مراسل الجزيرة: دوي صافرات الإنذار في أنحاء العاصمة الأوكرانية كييف

منذ 15 ساعة

إنترفاكس: موسكو تعلن وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في العديد من المدن الأوكرانية صباح اليوم

منذ 15 ساعة

السفيرة البريطانية في أوكرانيا: الغزو الروسي لأوكرانيا تزيد قسوته أكثر وأكثر ويتعمد الاعتداء على المدنيين

منذ 15 ساعة

الانفصاليون في لوغانسك: انفجار مستودع للنفط في الجمهورية نتيجة قصف صاروخي للقوات الأوكرانية

منذ 15 ساعة

رويترز: سعر النيكل يرتفع في بورصة لندن للمعادن بنسبة تتجاوز 20 % بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا

منذ 16 ساعة

وسائل إعلام روسية تنشر مقطعا مصورا تقول إنه لانفجار وقع في لوغانسك

منذ 16 ساعة

معدات أميركية لزيلينسكي

قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أميركيين إن واشنطن أوفدت فريقا لشرق أوروبا لمواجهة الهجمات الرقمية الروسية واعتراض الاتصالات

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة زودت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بمعدات اتصالات مشفرة لتأمين تنقلاته واتصالاته مع الرئيس الأميركي جو بايدن

وقالت الصحيفة أيضا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي زودا أوكرانيا بنحو 17 ألف قطعة سلاح مضادة للدبابات خلال أقل من أسبوع

منذ 16 ساعة

نيويورك تايمز: القوات الروسية استهدفت فجر الاثنين مدينة ميكولايف الاستراتيجية الساحلية بقصف مدفعي ثقيل

منذ 17 ساعة

رويترز: نيوزيلندا تقرر فرض عقوبات على النخبة الأوليغاركية الروسية وتنشر قائمة تضم 100 روسي محظور سفرهم

منذ 17 ساعة

مراسل الجزيرة: سماع دوي انفجارات جديدة في كييف

منذ 17 ساعة

رويترز عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية: سول تقرر وقف المعاملات مع البنك المركزي الروسي

منذ 17 ساعة

وكالة الأنباء الأوكرانية:

القوات الروسية تستهدف بقذائف الهاون مجموعة من الأشخاص حاولوا الهروب من إربين

طائرات روسية تغير على أحد المواقع في مدينة أوديسا على البحر الأسود

منذ 17 ساعة

وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تسيطر على مدينة إربين في شمال غربي العاصمة كييف

منذ 18 ساعة

رويترز: ارتفاع مؤشر الألومنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة تتجاوز 3% بسبب الحرب الجارية في أوكرانيا

منذ 18 ساعة

مؤشر سوق هونغ كونغ للأسواق المالية يهبط بنسبة تتجاوز 3% بسبب الحرب

منذ 18 ساعة

رويترز: أسعار تعاقدات معدن الزنك في سوق شنغهاي ترتفع بنسبة 3%

منذ 18 ساعة

رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي: مشروع القانون الذي يتم بحثه سيلغي العلاقات التجارية مع روسيا وبيلاروسيا ويمهد لمنع موسكو من دخول منظمة التجارة العالمية

منذ 18 ساعة

سعر الذهب يتجاوز 2000 دولار للأونصة الواحدة بسبب تأثيرات الحرب في أوكرانيا

منذ 19 ساعة

رويترز عن رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي:

المجلس يبحث وضع تشريع يحظر استيراد النفط ومنتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة

الكونغرس يعتزم وضع مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار لأوكرانيا موضع التنفيذ هذا الأسبوع

منذ 19 ساعة

الجيش الأوكراني: القوات الروسية تتقدم من محور سومي شرق كييف

منذ 19 ساعة

مراسل الجزيرة: سماع أصوات انفجارات متواصلة من الجهة الغربية في العاصمة الأوكرانية كييف

منذ 19 ساعة

وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الأوكرانية شنت هجوما معاكسا على القوات الروسية في خاركيف ويستعيد بلدة شينوف

منذ 19 ساعة

وزارة الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية تتقدم من محور مقاطعة سومي إلى الشرق من كييف

منذ 19 ساعة

وزارة الدفاع الأوكرانية تقول إن القوات الروسية تتقدم من محور إربين باتجاه كييف

منذ 20 ساعة

مراسل الجزيرة: سماع أصوات انفجارات متتالية في العاصمة الأوكرانية كييف

منذ 20 ساعة

مراسل الجزيرة: القوات الروسية اقتربت من كييف كثيرا من الجهتين الشمالية والشمالية الغربية

رويترز: ارتفاع التعاقدات الآجلة للنفط من خام برنت إلى 139دولارا للبرميل في أعلى مستوى منذ عام 2008

الاستخبارات البريطانية: من المستبعد جدا أن تكون روسيا قد حققت بنجاح أهدافها المخطط لها حتى الآن