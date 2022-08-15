تراند اليوم : أهم أنواع شائعة من ياميش رمضان وفوائدها الصحية

وكالات / الخليج 365

يعد التين المجفف والقراصيا والزبيب والبلح واللوز والكاجو والفول السوداني من أساسيات ياميش رمضان، بالإضافة إلى ذلك احتوائهما على العديد من الفوائد الصحية، وفي هذا الصدد نستعرض لكم في السطور التالية فوائد ياميش رمضان:

1. التين المجفف:

- يحتوي على نسبة عالية من الألياف الصحية، التي تساعد على الوقاية من الإمساك.

- يحسن من حركة الجهاز الهضمي.

- مصدر من مصادر مضادات الأكسدة، التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي.

- يساعد في التقليل من أمراض القلب بشكل كبير.

- يتميز باحتوائه على نسبة جيدة من الحديد، ما يؤدي إلى الوقاية من الأنيميا.

- يحتوي على نسبة عالية من حمض الفوليك، الذي يساهم في تقوية الجهاز المناعي وتحسين صحة الجهاز الهضمي.

- يحتوي على فيتامين "ب" والكالسيوم والزنك.

- احتوائه على الألياف، يساعد في التقليل من نسبة الكوليسترول في الدم، وفق ما ذكر الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية في تصريحه لـ"مصراوي".

2. فوائد عصير قمر الدين:

- يقلل من الشعور بالعطش أثناء ساعات الصيام الطويلة، لذا عليك تناول كوب منه في وجبة السحور.

- تناوله يساهم في تنظيم عمل الأمعاء والحد من عسر الهضم.

- يساعد على تقوية أعصاب الجسم، لأنه يساهم في تجديد خلايا الجسم.

- لمن يعاني بالنحافة عليه تناول مشروب قمر الدين، فهو يعمل على فتح الشهية.

- يعمل على تجديد خلايا الجسم، ويؤخر ظهور علامات تقدم العمر، ويحمي من التجاعيد.

- يقوي الجهاز المناعي بالجسم، ويحد من الإصابة بأمراضه.

- يحمي القلب والأوعية الدموية من الأمراض؛ نظراً لاحتوائه على فيتامين C.

- يقلل فرص الإصابة بالسرطان.

-يساهم في تنظيم نسبة الكوليسترول بالدم.

-يساعد في حصولك على نوم عميق وجيد، وفق ما ذكرت الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية، في منشور على حسابها بموقع “فيسبوك".

3. فوائد القراصيا:

-تحسين العين والرؤية، كما أنها تحمي من الجفاف وإعتام العدسة.

- تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مثل الماغنسيوم والحديد، التي تفيد مناعة الجسم.

- غنية بالبوتاسيوم، وهو معدن مهم لحماية أداء القلب واستجابة الأعصاب في جميع أنحاء الجسم كما يساعد على خفض ضغط الدم ويقلل من خطر الدوار، والقلب، والسكتة الدماغية.

- يساعد على هضم الطعام بشكل صحيح، كما يخفيف الإمساك ويساعد في تنظيم حركة أمعاء، كما يوفر نسبة 3% من الألياف التي يحتاجها الجسم.

- تحسين صحة الشعر، بالإضافة إلى فيتامين ب وفيتامين ج، الذي يساعد على نمو الشعر.

- تساعد الفيتامينات والمعادن الموجودة في القراصيا في الحفاظ على صحة البشرة، كما تؤدي إلى الإبطاء من عملية الشيخوخة وتأخير تطور التجاعيد، وفق ما ذكر موقع " "food.ndt.

4- فوائد البلح:

- غني بنسبة جيدة من الحديد.

- يحتوي على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، وخاصة الألياف الذائبة.

- غني بالعديد من المواد المضادة للأكسدة.

- به نسبة بسيطة من البروتين.

- يحتوي على نسبة جيدة من الكربوهيدرات والسكريات والبوتاسيوم والزنك، وفق ما ذكر الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ"مصراوي".

5- فوائد الزبيب:

- الزبيب ملئ بالعناصر الغذائية الأخرى مثل الحديد والبوتاسيوم والنحاس وفيتامين B6 والمنجنيز والبورون.\

- يحتوي على الألياف المفيدة بشكل خاص لصحة الجهاز الهضمي، ما يساعد على منع الإمساك.

- تسريع عملية الهضم وعدد بكتيريا الأمعاء الجيدة.

- يحتوي أيضًا على حمض الطرطريك الذي يعتقد أن له خصائص مضادة للالتهابات وقد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

- يحتوي أيضًا على النحاس والفيتامينات الأخرى الضرورية لصنع خلايا الدم الحمراء ونقل الأكسجين إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

- يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، كما أنه غني بالبوتاسيوم الذي يمكن أن يساهم في استرخاء الأوعية الدموية وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

- غني بمادة البوليفينول ومضادات الأكسدة التي قد تحمي خلايا العين والجلد من أضرار الجذور الحرة، وفق ما ذكر موقع " timesofindia".

6- فوائد اللوز:

– يقلل اللوز من نسبة الكولسترول الضار في الدم.

– كما أنه غني بالفسفور الذي يساعد على بناء عظام وأسنان قوية.

– عند تناول اللوز بعد الوجبات خاصة يعمل على تقليل ارتفاع سكرالدم ومستويات الإنسولين.

– فضلا عن أنه يغذي الجهاز العصبي.

– وأخيرا يحتوي على مواد تحسن من وظائف المخ، وفق ما جاء في موقع " todaywomenhealth".

7- فوائد البندق:

- يقلل البندق من خطر الإصابة بمرض السرطان.

– وهو غني بالدهون الغير المشبعة، والتي تعتبر جيدة جدا للصحة.

– كما يحتوي على فيتامين(E) بنسبة عالية، مما يعمل على حماية الجلد.

– بجانب أنه غني بالألياف التي تساعد على تنظيم عملية الهضم، وفق ما ذكر موقع " todaywomenhealth".

8- فوائد جوز الهند:

– يحتوي جوز الهند على خصائص مقاومة للسرطان.

– عند تناول الجوز تقل نسبة الإصابة بأمراض القلب المزمنة.

– يحتوي الجوز على بعض مضادات الأكسدة القوية والنادرة جدا.

– كما أنه يدعم صحة الدماغ.

– فضلا عن أنه يحسن الصحة الإنجابية عند الرجال.

9- فوائد الفستق:

– الفستق يقلل من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

– وهو غني بفيتامين (ب6) والذي يعتبر ضروريا جدا لصنع الهيموجلوبين.

– ويحتوي على مضادات أكسدة تحافظ على أنسجة العين.

– بالإضافة إلى أنه يحسن من صحة الجلد من خلال احتوائه على فيتامين (E).

– كما أن الفستق يعالج، ويمنع الالتهابات، وفق ما ذكر موقع "todaywomenhealth".