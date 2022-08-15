تراند اليوم : مباراة الزمالك مباشر .. بث مباشر الزمالك HD بث مباشر الزمالك والجونة مشاهد مباراة الزمالك اليوم مباشر

مشاهدة مباراة الزمالك والجونة بث مباشر يلا شوت al zamalek vs al gounah في الدوري المصري ، يستضيف نادي الزمالك اليوم الاثنين خصمه فريق الجونة ضمن مواجهة الجولة 12 من منافسات الدور الاول للموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز ، وسوف تقام اليوم المواجهة على ارضية ملعب القاهرة الدولي مستقبل عليه اليوم نادي الزمالك المباراة ، وسوف تبدا اليوم المباراة في تمام الساعة الثامنه مساءا بتوقيت مصر.

يلعب اليوم فريق الزمالك المباراة على ارضه وهو قبلها صاحب المركز الثالث في جدول الترتيب للموسم الحالي برصيد 22 نقطة بعد ان لعب الفريق 10 مباريات وحقق الفوز في 7 مواجهات وتعادل في مباراة وخسر في مباريتين ، واخر مباراة لعبها نادي الزمالك قبل مواجهة اليوم كانت من امام خصمه فريق فيوتشر ، والتي حقق فيها الزمالك الانتصار بثلاث اهداف في الجولة الماضيه من الدوري في المباراة التي انتهت على ملعبه.

على الجانب الاخر في مواجهة اليوم يدخل فريق الجونة المباراة ضيفا خارج ملعبه في النصف الاول ، وحاليا فريق الجونة هو صاحب المركز العاشرة في جدول الترتيب من الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة ، وذلك بعد ان لعب الفريق 10 مباريات وحقق الانتصار في 4 مباريات وتعادل في مباريتين وقد خسر في اربع مباريات ايضا ، واخر مباراة للفريق خسر فيها امام البنك الاهلي بهدفين لهدف.