تراند اليوم : بث مباشر الزمالك الأن .. ماتش الزمالك اليوم بث مباشر مباراة الزمالك الآن بث مباشر ماتش الزمالك والجونه مباشر

مباراة الزمالك ضد الجونة اليوم الأثنين Al Zamalek Vs Al Gounah يلا لايف في اطار مباريات الجولة الثانية عشر من منافسات الدور الاول في الدوري المصري الممتاز، ومن المفترض ان يتقابل فريق الزمالك مع نظيرة فريق الجونة علي ارضية استاد القاهرة الدولي، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية حتي يذهب احد الفريقين الي الدور القادم من البطولة، وسوف تبدأ اليوم مباراة الجونة والزمالك علي قناة ON Time Sport 1 مع المعلق حاتم بطيشة ومؤمن حسن في تمام الساعه الثامنة مساءاً بتوقيت القاهره والساعه التاسعة مساءاٌ بتوقيت السعوديه فتابعونا لمعرفة النتائج والتقارير علي موقعنا يلا شوت.

مباراة الزمالك والجونة اليوم

فريق الزمالك هو الطرف الأول في لقاء اليوم وصاحب ارضية الملعب وذلك في اطار منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري، نادي الزمالك كان قد خاض أخر مبارياتة خلال الجولة الماضية من مباريات الدوري المصري حيث التقي مع نظيرة فيوتشر يوم الأربعاء الماضي واستطاع تحقيق الأنتصار في هذا اللقاء الذي انتهي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، الزمالك حاليا هو صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد اثنين وعشرون نقاط جمعهم بعد ان لعب عشر مباريات واستطاع تحقيق الانتصار في سبع مباريات وتعادل في مباراتة واحدة وخسر مباراتان قبل لقاء اليوم، فريق الزمالك سوف يبحث اليوم عن تحقيق الانتصار واكتساب الثلاث نقاط لمحاولة تحسين مركزة في جدول ترتيب الدوري ومحاولة التصدر مرة اخري.

مباراة الزمالك والجونة اليوم

وعلي الطرف الثاني فريق الجونة وهو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم خلال الدور الثاني عشر من مباريات الدوري المصري الممتاز مع نظيرة الزمالك، الجونة حاليا هو صاحب المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد أربعة عشر نقاط جمعهم بعد ان لعب عشر مباريات واستطاع تحقيق الأنتصار في أربعة مباريات وتعادل في مبارتان وخسر أربع مباريات قبل لقاء اليوم، نادي الجونة كان قد خاض أخر مبارياتة خلال الجولة الماضية من مباريات الدوري المصري حيث التقي مع نظيرة البنك الاهلي يوم الثلاثاء الماضي ولم يستطيع تحقيق الأنتصار في هذا اللقاء الذي انتهي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد لصالح البنك الاهلي، فريق الجونة سوف يبحث اليوم عن تحقيق الانتصار واكتساب الثلاث نقاط لمحاولة تحسين مركزة والوصول الي المركز الخامس.