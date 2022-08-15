تراند اليوم : اسعار الكتكوت الابيض اليوم .. اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم لشهر مارس 2022

ننشر لكم زوارنا الأعزاء اسعار الكتكوت الابيض اليوم في جمهورية مصر العربية والشركات اسعار الكتاكيت البيضاء اليوم وفقاً للتسعيرة الحكومة التي تلتزم بها شركات القطاع الخاص في جميع المحافظات المصرية.

وكانت أسعار الكتاككيت والدواجن يتم تحديدها بشكل مستمر عن طريق بورصة الدواجن الرئيسية في بنها، ولكن الآن وقعت تغيرات كثيرة، وأصبح هناك عدد كبير من المكاتب والبورصات والشركات والتي تحدد الأسعار على حسب الحجوزات المسبقة لديها وحالة العرض والطلب.

الأسعار الآن في الشركات وفق ما يلي.

الشركة سعر الكتكوت الابيض اليوم منير السقا 8.25 جنيه وهو أقل سعر اليوم نيوهوب إيجيبت 14.5 وهو أعلى سعر اليوم الوادي 10.5 جنيه العناني 12 جنيه القاهرة للدواجن 9 جنيه الوطنية 12 جنيه مكة المكرمة 10 جنيه

شركة العناني 14 جنيه شركة الوادي 13 جنيه شركة رواد النيل 10 جنيه شركة منير السقا 8.5 جنيه وهو أقل سعر اليوم شركة نيوهوب إيجيبت 15.75 جنيه وهو أعلى سعر اليوم شركة مكة المكرمة 12 جنيه شركة البنا 11.2 جنيه شركة الحمد للأعلاف 10.5 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم وفق ما يلي:

الشركة سعر الكتكوت الابيض اليوم الوادي 13 جنيه العناني 14 جنيه القاهرة للدواجن 11 جنيه منير السقا 9 جنيه وهو أقل سعر اليوم نيوهوب إيجيبت 15.75 جنيه وهو أعلى سعر اليوم الوطنية 13.5 جنيه رواد النيل 10 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم

وقعت اليوم الأربعاء 2 مارس تغيرات جديدة في سعر الكتكوت الابيض بالشركات المنجة للكتكوت، ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار قريباً، وكلما اقتربنا على شهر رمضان، لأنه يوجد إقبال على الكتاكيت استعداداً للشهر الكريم، وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يحدث اكتفاء للمربين فتنخفض الأسعار من جديد، وجاءت الأسعار الآن على النحو التالي:

كتكوت أبيض أهالي 10.5 جنيه كتكوت ساسو من 5.5 إلى 6 جنيه كتكوت أبيض شركة العناني 14.5 جنيه شركة الوادي 14.5 جنيه شركة القاهرة للدواجن 13.75 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت أعلى سعر اليوم 16.5 جنيه منير السقا 11 جنيه الوطنية 15.5 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم

ما زالت أسعار الكتاكيت تشهد ارتفاعات متتالية، كلما اقتربنا من شهر رمضان، نظراً للإقبال الكبير عليها في مثل هذه الأيام، وجاء سعر الكتكوت الابيض اليوم الأحد 27 فبراير وفق ما يلي.

شركة العناني 15 جنيه.

القاهرة للدواجن 15.5 جنيه.

الوادي 15 جنيه.

الوطنية 16.5 جنيه.

نيوهوب إيجيبت 16.5 جنيه.

مكة المكرمة 13 جنيه.

الكتكوت الأبيض أهالي من 11.5 إلى 11.7 جنيه.

الكتكوت الساسو من 5.5 إلى 6 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم

ما زالت أسعار الكتاكيت البيضاء تشهد ارتفاعا مستمراً نتيجة للإقبال الكبير عليها في مثل هذه الأيام وقبيل شهر رمضان الكريم، وجاء سعر الكتكوت الابيض الجمعة 25 فبراير على النحو التالي.

شركة العناني 15 جنيه شركة القاهرة للدواجن 15.25 جنيه منير السقا 11.75 جنيه شركة نيوهوب إيجيبت 16.5 جنيه شركة الوطنية أعلى سعر اليوم 17.5 جنيه شركة مكة المكرمة 13 جنيه شركة البنا 13.7 جنيه سعر الكتكوت الابيض أهالي من 11.5 إلى 11.7 جنيه

سعر الكتكوت الابيض اليوم

سعر الكتكوت الساسو من 6 إلى 6.5 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو بيور من 7 إلى 7.5 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض أهالي متوسط 11.6 جنيه.

أعلى سعر للكتكوت الأبيض شركات في الوطنية بـ17.5 جنيه.

أقل سعر للكتكوت الأبيض شركات بـ11.75 جنيه في منير السقا.

أسعار الكتاكيت البيضاء والساسو الآن

جاءت أسعار الكتاكيت اليوم الأحد20 فبراير في الشركات وفق الأسعار التالية

أقل سعر اليوم الأحد للكتكوت الابيض 11.5 جنيه في منير السقا.

أعلى سعر اليوم للكتكوت الأبيض 16.5 شركة الوطنية.

شركتي القاهرة للدواجن والعناني 14.5 جنيه.

شركة نيوهوب إيجيبت 15.5 جنيه.

شركة الوادي 14 جنيه.

شركة الحرمين 13 جنيه.

سعر الكتكوت الابيض اليوم

جاءت أسعار الكتاكيت المعلنة اليوم الخميس في الشركات وفق الأسعار التالية