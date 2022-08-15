تراند اليوم : الزمالك مباشر .. الزمالك بث مباشر الزمالك بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الزمالك الآن بث مباشر الزمالك والجونة HD

الزمالك مباشر الزمالك بث مباشر الزمالك بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الزمالك الآن بث مباشر ويحل فريق الجونة ضيفًا على الزمالك ف باستاد القاهرة فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ويبحث كل فريق عن تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط.

يدخل فريق الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 22 نقطة، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 7 وتعادل فى لقاء واحد، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 20 هدفا، فيما استقبلت شباكه 11، فيما يدخل فريق الجونة المباراة محتلاً المركز العاشر برصيد 14 نقطة بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في مبارايت، وخسر 4، وسجل لاعبوه 8 أهداف، فيما استقبلت شباكه 10 أهداف.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة الجونة استبعاد محمود عبد الرزاق شيكابالا بسبب معاناته من إجهاد عضلة السمانة، فيما واصل طارق حامد الغياب رغم مشاركته فى التدريبات الجماعية قبل المباراة.

و يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبو جبل فى حراسة المرمى

فى الدفاع.. محمد عبد الشافى، محمود حمدى الونش، محمود علاء، حازم إمام

فى الوسط.. محمد أشرف روقا، إمام عاشور، أمامهم.. أشرف بن شرقى، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو

فى الهجوم.. سيف الدين الجزيرى.