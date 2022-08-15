تراند اليوم : ليلة الشك رمضان 2022

ليلة الشك رمضان 2022 يعتبر شهر رمضان المبارك من أفضل الشهور الهجرية، وهو شهر الصوم، حيث يقوم به المسلون بالامتناع عن الشراب والطعام والشهوات أثناء الصوم، ويتسم شهر رمضان بشهر اللطف والطاعة والرزق والصدقات وإطعام الطعام، ونتعرف من خلال هذا المقال على موعد ليلة الشك رمضان 2022 فيما يلي.

موعد ليلة الشك في رمضان 2022

بختلف موعد ليلة الشك رمضان 2022 في بعض الدول العربية، ففي حين أكدت المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية على دعوتها لمراقبة الهلال مع غروب شمس يوم الأحد، تتجه الدول العربية الأخرى منها المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين، إلى دعوة المواطنين والمراصد الفلكية لتحري هلال رمضان مع غروب شمس يوم الاثنين، وذلك لتأكيدهم على استحالة رؤية الهلال قبل ذلك لعدم إمكانية تولده يوم الأحد وفق الحسابات الفلكية، التي يعتمد عليها الراصدون في هاتين الدولتين، وما زالت رؤية الهلال هي الحكم والفصيل في ذلك، حيث ان رؤية الهلال تعني ثبوت شهر رمضان المبارك وبدء الصيام.

ومن هنا يجدر بالإشارة إلى أن تأتي ليلة الشك ليلة الثلاثين من شهر شعبان، أي قبل شهر رمضان المبارك، ومن هنا نقول إنه بدأ العد التنازلي لشهر رمضان المبارك للمسلمين والدول الإسلامية، وهو شهر جميل ورائع وهادئ، ويقوم به المسلمون بسائر العبادات الصلاة والصوم والصدقة، والبعد عن الشهوات، والتفرغ للعبادات وقراءة القرءان.

سبب تسمية ليلة الشك بهذا الاسم

تسمى ليلة الشك بهذا الاسم، لأن الناس يشكون في الهلال ليتأكدوا من صحة صيامهم، حيث أن علماء الدين هم من يثبتون صيام الهلال لصيام شهر رمضان المبارك، ويبدأ المسلمون والدول الإسلامية بالصيام في أول الشهور المباركة.

كما وتعتبر ليلة الشك هي آخر ليلة في الشهر، ويتم فيها إذا احتمل أن يكون من شعبان، وسبب كونه مشكوكا فيه يرجع لأحد أمرين: إما؛ للشك في رؤية هلال شعبان، وإما لعدم إمكان رؤية هلال شعبان، بسبب الغيم ونحوه، وهذان الاحتمالان محل تفصيل عند أهل العلم.

فضائل شهر رمضان المبارك

يتميز شهر رمضان المبارك بالكثير من الفضائل التي وردت في القرآن والسنّة، ومن هذه الفضائل ما يأتي: أنزل الله فيه القُرآن الكريم؛ إذ إنّ نزول القرآن فيه من أعظم الأحداث التي تُبيّن فضل هذا الشهر؛ فهو كلام الله الذي بيّن فيه أخبار الأُمم السابقة، والأحكام التي تضمن السعادة للإنسان في الدُّنيا والآخرة، قال -تعالى-: (شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ)، فيما يلي أبرز فضائل شهر رمضان المبارك:

يعتبر شهر رمضان هو أحد الشهور الهجرية، وهو الشهر التاسع في التقويم الهجري ويأتي بعد شهر شعبان، حيث يعد رمضان شهراً مميزاً عند المسلمين وذو مكانة خاصة عن باقي الشهور السنوية الهجرية، فهو هر الصوم الذي يعد أحد أركان الإسلام، ويمتنع فيه المسلمون عن الطعام والشرب والشهوات.

ويبدأ شهر رمضان عند الإعلان عن بداية الشهر القمري الجديد، وذلك إما بثبوت رؤية الهلال في اليوم 29 من شعبان، وعليه يكون اليوم القادم هو أول أيام رمضان، أو في حال عدم ثبوت رؤيته يكون اليوم القادم اليوم 30، هو المتمم لشهر شعبان وبعده يكون أول أيام رمضان، وتبلغ مدة الشهر 29-30 يومًا، ينتهي أيضًا بثبوت رؤية الهلال، وعند انتهاء رمضان يحتفل المسلمون بعيد الفطر.