تراند اليوم : رابط منظومة القروض .. رابط منظومة القروض التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022

رابط منظومة القروض و التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022، هناك الكثير من المواطنين في ليبيا يبحثون عن رابط التسجيل الخاص بمنظومة القروض السكنية، وخاصة بعد أن أقرت الحكومة في ليبيا عن إصدار مبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة مصرف الادخار والاستثمار pmhi ly، وقد انتشرت الأسئلة عبر منصات ومواقع الانترنت المختلفة من أجل معرفة آلية التسجيل الى جانب معرفة الشروط والرابط الخاص بها عبر السطور التالية من المقالة.

التقديم في منظومة القروض السكنية 2022

حيث أن حكومة الوحدة الوطنية قد أصدرت أن التقديم في مبادرة من رئيس الوزراء سوف يتم من خلال منصة إلكترونية سوف يتم الإعلان عنها يوم الأحد القادم، حيث تحوي المرحلة الأولى توزيع 1500 قطعة أرض داخل المنطقة الشرقية و 3500 داخل المنطقة الجنوبية و 3500 داخل منطقتي الغرب والوسط.

وقد ذكرت وزارة الإسكان الليبية في تصريح “بناءً على مبادرة رئيس مجلس الوزراء بخصوص تسهيل استحقاق السكن للشباب والأسر المحتاجة ، اليوم الأحد السابع والعشرين من شهر فبراير 2022 ميلادي ، وأثناء مؤتمر إعلامي للجنة المجلس الوزاري المحددة، مع تطبيق المبادرة والإعلان عن إصدار نظام التسجيل.

طريقة التسجيل في مبادرة إسكان الشباب في ليبيا

قامت الحكومة الليبية بوضع خدمة التقديم في منظومة القروض السكنية بنك الادخار والاستثمار العقاري لجميع الشباب الليبي خارج وداخل الوطن، كذلك تم تفعيل رابط المنظومة خلال الفترة الماضية من تاريخ السابع والعشرين من شهر فبراير من العام الحالي، وبالتالي مع بداية التسجيل هناك التزايد المستمر من الحصول على تلك الخدمة حيث وضعت الجهة المختصة الطرق التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط منظومة القروض السكنية للشباب ليبيا.

الدخول مباشرة الى الواجهة الرئيسية اضغط على خيار تسجيل جديد.

يجب على المتقدم ان يدون جميع بياناته الشخصية بشكل دقيق مع مراعات الدقة خلال كتابة البيانات.

وبعدها تقوم بإدخال رقم هاتفك الشخصي.

ثم يتم إدراج الحروف الظاهرة في الصورة باللغة الإنجليزية.

سوف تصلك مباشرة رسالة على رقم الجوال مدون عليها كلمة مرور الحساب الخاص بك على المنظومة.

إعادة إدخال رقم الجوال على الموقع وكلمة المرور وبعد ذلك الضغط على تسجيل الدخول.

المتطلبات في مبادرة إسكان الشباب في ليبيا

حددت الوزارة في الحكومة الليبية أن هناك مجموعة من المتطلبات والتي يمكن توافرها في الشخص المتقدم، قبل الدخول من أجل تسجيل وقد جاءت تلك المستندات المطلوبة من أجل ضمان التسجيل والحصول على مبادرة القروض السكنية على النحو التالي:

إحضار إفادة بأنه لا يمتلك مسكنًا باسم مقدم الطلب أو باسم زوجته أو أحد أفراده القصر.

إرفاق شهادة الدخل أو شهادة الراتب أو شهادة الباحث عن عمل أو شهادة راتب الضمان أو التكافل.

حالة عائلية .

إثبات بطاقة الهوية أو جواز السفر.

رابط التسجيل في منظومة القروض السكنية 2022

وفتحت الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالتعاون مع مصرف الادخار باب التسجيل في منظومة القروض السكنية للشاب والأسر محدودة الدخل في ليبيا.

وقالت الحكومة إنه بإمكان الليبية الراغبين بالاستفادة من القروض السكنية التسجيل في رابط منظومة القروض السكنية للشباب " https://www.pmhi.ly/accounts/login/" وتعبئة الاستبيان والبيانات المطلوبة وفقاً للشروط المعلن عنها.