تراند اليوم : الزمالك مباشر الآن : بث مباشر الزمالك والجونة بث مباشر مباراة الزمالك والجونه بث مباشر مباراه الزمالك والجونة مشاهد الزمالك الان

تبث قناة اون تايم سبورت ON Time Sport 1 في بث مباشر مباراة الزمالك والجونة الليلة في الدوري المصري، ويدخل الزمالك مواجهته على أمل تحقيق فارق ملاحقة نظيره التقليدي الأهلى، قناة اون تايم سبورت 1 On Time Sport من اهم القنوات الرياضية في مصر والعالم العربي فمنذ ان أطلق بثها كقناة تابعة لشبكة اون تي في وبعدما تم الدمج مع قناة تايم ليتغير اسمها الي قناة اون تايم سبورت 1 وهي تنجح في حصد أكبر عدد من المشاهدات خاصة وانها تسعي دائماً الي شراء حقوق البث لأقوي البطولات واهمها ليس في مصر فقط بل في العالم العربي ايضًا الي جانب ذلك فان قناة اون تايم سبورت 1 تقدم اقوي البرامج الرياضية التي يقدمها نخبة من اهم الإعلاميين في عالم الرياضة الي جانب ذلك فأنها تقدم اهم الاخبار الرياضية من خلال فقرات علي مدار الأربع وعشرون ساعة وبهذا بإمكان المشاهد ان يكون علي دراية بكل جديد في الرياضة سواء انتقالات اللاعبين واخبار الأندية والمنتخبات.

لقد تم اطلاق قناة اون سبورت في عام 2008 تحت اسم اون سبورت وحتي بعد الدمج بعد تايم سبورت وتحولها الي اون تايم سبورت 1 وهي تسعي الي بث مباريات اهم البطولات في مصر وأوروبا والعالم فبالاضافة الي شراء حقوق البث الحصرية لمباريات الدوري المصري الممتاز وكأس مصر وكأس السوبر المصري نجحت قناة اون تايم سبورت في الحصول علي حقوق البث الخاصة ببطولة دوري ابطال افريقيا وكأس الاتحاد الافريقي للأندية للمباريات التي تشارك بها اندية مصرية وبهذا نجحت في إرضاء المشجع المصري والعربي، الي جانب ذلك فان قناة اون تايم سبورت تحتوي علي افضل واقوي البرامج الرياضية التي يقدمها نخبة من اهم وافضل الإعلاميين الرياضيين والمحللين الرياضيين من اهم تلك البرامج ملعب اون تايم الذي يقدمه الكابتن سيف زاهر وبرنامج جمهور التالتة يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق وبرنامج 60 دقيقة مع الإعلامي محمود بدراوي وغيرها من البرامج الرياضية التي يحبها جميع عشاق الرياضة، وبهذا ومع بداية الموسم الجديد 2021- 2020 يبحث الجميع عن ترددات قناة اون تايم سبورت 1، ولهذا ففيما يلي ترددات القناة علي الأقمار النايل سات وعرب سات لتتمكن من ضبط الاستقبال الخاص بك والاستمتاع بمشاهدة اقوي واهم البطولات.

لضبط تردد قناة اون تايم سبورت 1 علي القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11862

الاستقطاب: رأسي

معامل ترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

لضبط تردد قناة اون تايم سبورت 1 علي القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

معامل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 6/5

من اهم ما يميز قناة اون تايم سبورت 1 هو حرصها علي شراء حقوق البث الخاصة باهم البطولات فبالاضافة الي البطولات المصرية تبث قناة اون تايم سبورت 1 اهم البطولات التي يشارك بها المنتخب المصري والأندية المصرية ليتمكن المشجع الرياضي من تشجيع فريقه المفضل والمنتخب الوطني.