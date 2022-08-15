تراند اليوم : الفنانة اللبنانية ميريام فارس ستشارك في كأس العالم 2022

الفنانة اللبنانية ميريام فارس ستشارك في كأس العالم 2022

القاهرة/ الخليج 365

أكدت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حضورها في كأس العالم 2022 في قطر حيث أنها تتعاون مع الفيفا لتحضير عمل فني خاص بالمناسبة.

وقالت ميريام فارس: أقوم بالتحضير مع الفيفا لأكثر من عمل فني سيتم اختيار واحد منها لإصدارها في كأس العالم.

كما أكدت ميريام خلال لقائها أنها سعيدة جداً بالنتائج التي حققتها أغنيتها "قومي" والتحدي الذي أطلقته حيث حققت الأغنية 8.4 مليار مشاهدة حول العالم عبر تطبيق "تيك توك".

وأبدت ميريام سعادتها بنتائج حفلها في منطقة "ضهر الشوير" في لبنان والحضور الكثيف للجمهور وخصوصاً ان الدخول إليه كان مجانياً بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان حيث تبرعت ميريام بأجرها كاملاً لإحدى الجمعيات الخيرية.

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