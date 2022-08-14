تراند اليوم : وفاة رجل الأعمال السعودي صالح كامل

الرياض - الخليج 365

توفي رجل الأعمال السعودي الشهير، صالح كامل، مساء الاثنين، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض.

وتعرض صالح كامل لجلطة خلال أدائه صلاة التراويح مع أفراد من أسرته ليتم نقله إلى مستشفى سمير عباس بجدة حيث توفي هناك.

ويعتبر صالح كامل أحد أبرز المستثمرين العرب في مجال الإعلام إذ امتلك شبكة راديو وتليفزيون العرب (ART) وقناة ( اقرأ ).

ولد كامل عام 1941 في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًّا لديوان مجلس الوزراء السعودي.

وكان الراحل يرأس مجموعة دلة البركة التي تندرج تحتها عدة شركات، كما شغل العديد من المناصب منها رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي.

وكتبت مجموعة دلة البركة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي مجموعة دلة البركة سعادة الوالد المؤسس الشيخ صالح كامل الذي وافاه الأجل المحتوم في ليلة مباركة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل".

وبلغت ثروة صالح كامل عام 2017 نحو 2.6 مليار دولار، ليحتل المرتبة 936 على الصعيد العالمي.

وتزوج صالح كامل الممثلة المصرية صفاء أبوالسعود التي عملت لسنوات في قنوات ART، وأنجب منها ثلاثة أبناء وله أبناء من زواج سابق.



