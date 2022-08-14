تراند اليوم : ريال وباريس مباشر .. بث مباشر مباراه باريس سان جيرمان وريال مدريد HD بث مباشر ريال وباريس بث مباشر ريال مدريد وباريس

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان اليوم الثلاثاء Paris Sg Vs Real Madrid يلا لايف في اطار مباريات الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا لهذا العام 2021/2022، ومن المفترض ان يتقابل فريق ريال مدريد مع نظيرة فريق باريس سان جيرمان في مباراة الذهاب اليوم الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة علي أرضية ملعب بارك دي برانس، ومن المفترض ان يلعب الفريقين مباراة قوية ويفوز احدهم واكتساب الثلاث نقاط من أجل الوصول الي الدور النهائي من دوري الأبطال الأوروبية، وسوف تبدأ اليوم مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد علي قناة بي ان برميوم 1 مع المعلق حسن العيدروس في تمام الساعه العاشرة مساءاٌ بتوقيت القاهره والساعه الجادية عشر مساءاً بتوقيت السعوديه علي يلا شوت.

مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم

فريق باريس سان جيرمان هو الطرف الأول في لقاء اليوم وذلك في اطار مباريات الدور الـ16 من مباريات دوري أبطال أوروبا، فريق باريس سان جيرمان قادم من انتصار اخير لة في الدوري الفرنسي حيث التقي اما نظيرة رين يوم الجمعة الماضية وتغلب علية بنتيجة هدف وحيد دون رد، ويحتل حالياً باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة الاولي في جدول ترتيب البطولة برصيد احدي عشر نقطة حصل عليهم بعد ان لعب ستة مبارايات حقق من خلالهم الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتان وخسر مباراة واحدة خلالة مشوارة في دوري ابطال اوروبا، واليوم سوف يدخل باريس سان جيرمان الدور الـ16 وهو يبحث عن تحقيق الأنتصار واكتساب الثلاث نقاط لتصدر مجموعتة الاولي.

مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم

وعلي النظير الاخر فريق ريال مدريد هو الطرف الثاني وضيف لقاء اليوم أمام الطرف الاول نظيرة فريق بي اس جي، ريال مدريد لم يستطيع التغلب علي نظيرة فريق فياريال في لقائة في الجولة الماضية من الاسباني وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف للفريقين، ويحتل فريق ريال مدريد حاليا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 15 نقطة جمعهم بعد ان لعب ستة مباراة واستطاع الانتصار في خمس مباريات وتلم يتعادل في اي مباريات وخسر في مباراة واحدة، فريق ريال مدريد سوف يبحث اليوم هو الاخر عن تحقيق أداء جيد وتحقيق الانتصار في مباريات الجولة الـ16 للحفاظ علي مركز وتعزيز صدارتة في المجموعة الرابعة.