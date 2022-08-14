تراند اليوم : مباشر ريال مدريد بث مباشر .. مباراة باريس سان جيرمان مباشر HD باريس سان جيرمان مباشرة مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشر يلا شوت

مباشر ريال مدريد بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان مباشر باريس سان جيرمان مباشرة مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشر يلا شوت ويسعى باريس سان جيرمان إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور اليوم لتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة أمام ريال مدريد وتسهيل مهمته قبل لقاء الإياب في سانتياجو بيرنابيو والذي سيكون له "القول الفصل" في حسم هوية صاحب بطاقة العبور إلى الدور التالي.

ويستهدف ريال مدريد بقيادة كارلو أنشيلوتي الخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الباريسي في عقر داره وحسم الصعود قبل مباراة العودة في إسبانيا.

ودائما ما تكون مواجهات باريس سان جيرمان ضد الريال في غاية القوة والندية خلال السنوات الأخيرة، وكانت آخر مباراة بينهما في دور مجموعات دوري الأبطال 2019-2020، وحسم الفريق الفرنسي لقاء الذهاب بثلاثية، فيما تعادلا بالإياب 2-2.

ويتسلح باريس سان جيرمان في مباراة اليوم بنجمه الأرجنتينى ليونيل ميسي، والذي يمتلك سجل تهديفى رائع في مواجهاته السابقة ضد ريال مدريد، وذلك عندما كان لاعبا في صفوف برشلونة، حيث سجل 26 هدفًا أمام الملكي في جميع البطولات، خلال مشاركته فى 45 مباراة، بالإضافة إلى 14 تمريرة حاسمة.

وخرج سيرجيو راموس من حسابات المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان لتأثره مرة أخرى بمشاكل في الكاحل، حيث تدرب قلب الدفاع وحده طوال هذا الأسبوع.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي..

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي - كيمبيمبي - ماركينيوس - نونو مينديز.

خط الوسط: ماركو فيراتي - باريديس - دانيلو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي - دي ماريا - كيليان مبابي.

بينما جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي - ديفيد ألابا - ميليتاو - داني كارفخال.

خط الوسط: كاسيميرو - مودريتش - توني كروس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.