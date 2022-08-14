تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان مباشر

بث مباشر باريس سان جيرمان تويتر مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان مباشر ريال مدريد مباشر الملكي ريال مدريد يقابل نظيره باريس سان جيرمان في مواجهة لن تكون سهلة علي الإطلاق، وذلك خارج الديار في لقاء سيأمل فيه بتحقيق نتيجة إيجابية ثمينة من أجل الإقتراب من التأهل إلي الدور الثاني في البطولة الغائبة عنه منذ سنوات، فهل ينجح بإعادة الأمجاد الأوروبية من جديد، أم يتلقي خسارة كبيرة في مشواره بهذه المواجهة القوية، وذلك في ظل الأداء المتذبذب من الفريق في الفترة الأخيرة بالدوري المحلي، ولكن هذه المواجهة لن يكون لدي الفريق أي توتر ، لأنه سيأمل في الخروج بدون دخول مرماه أي هدف.

ريال مدريد نجح في الوصول إلي الدور ال16 بعد أن نجح في تصدر المجموعة الخاصة به، وذلك علي حساب الإنتر وشيريف وشاختار، وذلك بعد أن نجح في جمع خمس إنتصارات وخسارة وحيدة كانت ضد نادي شريف المولدوفي، وبالتالي يأمل في مواصلة النتائج الإيجابية الثمينة.

من جانب آخر يحاول نادي باريس سان جيرمان الذي يملك مقومات كبيرة للغاية من أجل الظفر باللقب الأوروبي الذي إستعصي عليه في السنوات الأخيرة بشكل كبير، ولكن بات معه الآن ليونيل ميسي وراموس، وذلك من أجل تحقيق اللقب، فهل ينجح بالتفوق علي حساب الخصم نادي باريس سان جيرمان وتحقيق العلامة الكاملة في مشواره، أم سيكون هناك نتيجة سلبية في مشواره من جديد.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان اليوم