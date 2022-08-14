تراند اليوم : مشاهدة ماتش ريال مدريد .. ماتش ريال مدريد بث مباشر ماتش الريال مباشر ماتش الريال وباريس مباشر مشاهدة ماتش ريال مدريد وباريس سان جيرمان

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مباراة ريال مدريد وباريس مباشر كورة لايف، تعود إلينا منافسات دوري أبطال أوروبا، بعد غياب أكثر من شهرين، عندما يحل الملكي ضيفاً ثقيلاً على psg في حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في ذهاب دور الستة عشر من أعرق المسابقات القارية للأندية على مستوى العالم، وستنقل المواجهة على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.

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وتأهل بي أس جي، بعد حصوله على المركز الثاني خلف مانشستر سيتي في مرحلة المجموعات، ليضرب موعداً مع ريال مدريد متصدر المجموعة الاولى التي كانت تضم الإنتر وشاختار وتشريف، ويسعى سان جيرمان تحت قيادة المدير الفني الإرجنيتني بوكتينيهو، للصعود لدور الثمانية على حساب أكثر الفرق تتويجاً بالبطولة على مرّ التاريخ وهو ريال مدريد زعيم الكرة الإسبانية.

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الاسطورة ريال مدريد بث مباشر، وشهدت أخر مواجهة بين الناديين على نفس الملعب، فوز الفريق الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات لنسخة 2019، ويأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للريال الاستفادة من تألق أغلب لاعبيه خلال المباريات السابقة، ومحاولة الفوز على متصدر الدوري الفرنسي في عقر داره مساء اليوم، أو ع الأقل الخروج بنتيجة إيجابية قبل العودة في برنابيو بعد 3 أسابيع.

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مباراة ريال مدريد وباريس اليوم اون لاين

ماتش ريال مدريد الان بث مباشر، ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني، وهو نفس الأمر لأصحاب الأرض في البطولة الفرنسية، حيث يقدم الناديان حتى الآن مستويات مستقرة منذ بداية الموسم، وبالرغم من عدم تقديم الأرجنتيني الوافد الجديد ليونيل ميسي المردود المنتظر منه مع الفريق الباريسي، إلا أن تألق أسماء أخرى مثل مبابي وهيريرا وفيراتي ودي ماريا، منح الفريق الأفضلية المحلية.

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ميسي خلال مؤتمر تقديمه مع باريس سان جيرمان، كان له تصريح تاريخي لجماهير نادي العاصمة الفرنسية حول دوري أبطال أوروبا، عندما قال ” قلت إن حلمي هو تحقيق لقب آخر في دوري أبطال أوروبا، وأعتقد أنه (سان جيرمان) المكان المثالي للحصول على فرصة تحقيق ذلك”.

تشكيلة ريال مدريد الرسمية

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، ألابا، ميندي.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو.

خط الهجوم: أسينسيو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.

تشكيلة باريس سان جيرمان الرسمية

دوناروما

مينديز – كيمبيمبي – ماركينيوس – حكيمي

فيراتي – دانيلو بيريرا – باريديس

دي ماريا – مبابي – ميسي

أعلن ناصر الخليفي، رئيس النادي الفرنسي، عبر إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية عن خروج نيمار من التشكيلة الأساسية للفريق الباريسي أمام ريال مدريد.

بداية مباراة القمة الأوروبية بين الريال وباريس سان جيرمان، في حضور جماهيري كامل العدد في ملعب بارك دي فرانس معقل الفريق الباريسي.