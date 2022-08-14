تراند اليوم : فيديو المطل .. فيديو المطل ناديا الزعبي كامل بدون حذف مشاهدة فيديو نادية الزعبي HD

فيديو المطل المثير للجدل، وهو مقطع فيديو تم تداوله في الساعات الأخيرة على Snapchat وحصل فيديو المطل المثير للجدل على الكثير من الاهتمام وانتشر بسرعة البرق، مما دفع الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى اكتشاف وفضح الظروف التي لا تعد ولا تحصى التي أحاطت بهذا الاتجاه، والتي تصدرت موقع تويتر ومحرك بحث جوجل، خاصة في المملكة الهاشيمة الاردنية العربية السعودية. شبه الجزيرة العربية

وبحسب نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، فإن عدد من الصفحات الأردنية مجهولة المصدر، قامت بنشر فيديو غير لائق مدعين بأنه يعود للإعلامية "ناديا الزغبي" الأمر الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

فيديو المطل مشاهدة وتحميل فيديو المطل بدون حذف وبدأت القصة عند نشر مقطع الأمر الذي أثار جدلاً وغضباً واسعاً في الاردن.

وتصدر "فيديو المطل" المخل التريند في الأردن، ومواقع التواصل الإجتماعي في المملكة الأرنية الهاشمية منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في الأردن، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.