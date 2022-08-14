تراند اليوم : بث مباشر مباراة ريال مدريد .. ريال وباريس مباشر ريال مدريد وباريس سان جيرمان مباشر مباراة ريال مدريد وباريس مباشر

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد بث مباشر اليوم وتلتقي كتيبة الملكي بنظيرتها البي اس جي في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، في ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".موعدنا اليوم مع نهائي مبكر بكل المقاييس, المواجهة الحادية عشر بين الريال وباريس على الصعيد الأوروبي, وكانت آخر مواجهات الفريقين بدور المجموعات من البطولة نفسها موسم 2019-2020, وانتصر باريس آنذاك في مباراة الذهاب وتعادل مع الملكي في مباراة العودة, ولكن بالنظر إلى نتائج اللقاءات العشر الماضية نجد هيمنة كبيرة لعملاق إسبانيا, حيث فاز الريال في 4 وتعادل الفريقان في 3 وفاز باريس في 3, المواجهة الرابعة من نوعه بخروج المغلوب بين ريال مدريد وبي إس جي تُشعل تلك المرحلة من مواجهات الأبطال, لا سيما وأن باريس تفوق على الريال في مناسبتين من 3 , الأولى في موسم 1992-1993 حين أخرج الريال من كأس الإتحاد الأوروبي, وفي كأس الكؤوس الأوروبية في موسم 93-94, في المقابل أقصى الريال باريس من دوري الأبطال موسم 2017, وشهدت آخر زيارات الريال لملعب الأمراء نتيجة كبيرة للعملاق الباريسي بثلاثية نظيفة في دور المجموعات 2019, ويدخل الريال الأوروبي فائزاً بلقاءاته الثلاث خارج أرصه في مرحلة المجموعات ومحافظاً أيضاً على نظافة شباكه, فقد انتصر بهدف نظيف على الإنتر وخماسية على شاختار دونتسيك وثلاثية في شباك شيريف تيراسبول, وفي غالب الأحوال يكون عامل الأرض والجمهور دفعه كبيرة للفريق صاحب الملعب, ولكن مع باريس لا نرى ذلك على العكس تماماً, فقد خسر باريس في 4 وتعادل في واحدة من آخر 6 مواجهات لدور خروج المغلوب من منافسات الأبطال.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وباريس سان جيرمان

قبل هذه المواجهة الصعبة التي ينتظرها ملايين المتابعين في أوروبا والعالم العاشق لسحر كرة القدم، شوق كبير نظرا لأنها هي الأهم بين مباريات دور الستة عشر من حيث القيمة نظرا لأننا أمام فريق هو حامل الرقم القياسي في التتويج بالمسابقة الأوروبية، وبين فريق يضم كوكبة من نجوم العالم أتى بهم ناصر الخليفي لتحقيق لقب التشامبيونزليج اللقب الأول في مسيرتهم.

لكن ماذا يقول التاريخ عن مواجهة الليلة، التاريخ لا يعترف بالكثير من الأرقام السابقة لكن ربما تكون مؤشرا على قوة المنافس ورغبته في الدفاع عن تاريخه، حيث تقابل الفريقان بصفة عامة في 10 مواجهات فاز فيها الريال في 4 لقاءات، وخسر في 3 وحسم التعادل نتيجة 3 مواجهات، بين الفريقين، أما على مستوى بطولة دوري الأبطال فقد التقى الفريقان في 6 مباريات وهنا تعادل الفريقان في مناسبتين، وخسر الريال مرة وحيدة وحقق الفوز في 3 مناسبات، فمن يحسم المباراة الحادية عشر الليلة على ملعب حديقة الأمراء؟.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والمعلق

تغطية مميزة لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد اليوم في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا تأتيكم عبر موقع يلا شوت توداي، ويمكنكم مشاهدتها من خلال قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بريميوم بتعليق حسن العيدروس، في ليلة من الليالي الممتعة ببطولة دوري الأبطال.

مشوار ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دور المجموعات بدوري الأبطال

الريال فريق لا يعرف الخسارة ولا يريدها بكل تأكيد في كل مرة يلتقي فيها مع أحد الأندية العملاقة في أوروبا، وقد جاءت البداية في النسخة الحالية من دور المجموعة واحتلال صدارة المجموعة الرابعة بدوري أبطال اوروبا برصيد 15 نقطة متفوقا على إنتر ميلان الذي اكتفى بوصافة المجموعة برصيد 10 نقاط، كما جاء شيريف تيراسبول المولدوفي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط وشاختار دونيتسك الأوكراني في ذيل المجموعة, ونتابع مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم عبر موقعنا يلا شوت توداي بجودات متعددة وبدون تقطيع.

انطلاقة ريال مدريد جاءت مع مباراة إنتر ميلان خارج الأرض والفوز بهدف دون رد سجله النجم البرازيلي روديجو جوس، وفي اللقاء الثاني حضرت المفاجأة الكبيرة مع خسارة أولى للملكي في المجموعات أمام المغمور شيريف تيراسبول المولدوفي بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو بيرنابيو، وفي الجولة الثالثة تفوق الميرينجي على نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني بخمسة أهداف مقابل لا شئ بواسطة فينسيوس جونيور "هدفين" وسيرجي كريفنسوف "هدف عكسي" ورورديجو وكريم بنزيما.

في المرحلة الرابعة من دور المجموعات كرر ريال مدريد فوزه على شاختار دونيتسك الأوكراني بثنائية مقابل هدف، وفي خامس الجولات كان الملكي على موعد مع رد الاعتبار بتحقيق فوز عريض خارج الأرض على شيريف تيراسبول بثلاثية بيضاء عن طريق دافيد ألابا وتوني كروس، بالإضافة إلى المهاجم الخطير كريم بنزيما، واختتم الفريق مشواره بالفوز على إنتر ميلان بثنائية نظيفة بتوقيع كل من توني كروس وماركو أسينسيو.

ولدينا بداية متوترة من باريس سان جيرمان في دور المجموعات والتعادل بهدف لمثله أمام كلوب بروج البلجيكي، ثم التفوق على مانشستر سيتي بثنائية نظيفة شهدت توقيع ليونيل ميسي لأول أهدافه الأوروبية مع البي اس جي وفي الجولة الثالثة تغلب على لايبزيج بثلاثية مقابل هدفين، قبل أن يتعادل في ملعب ريد بول أرينا بهدفين في كل شبكة، وفي المرحلة الخامسة خسر من السيتي بهدفين مقابل هدف، قبل أن يحقق انتصارا بالأربعة على حساب كلوب بروج.

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام باريس سان جيرمان:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - مارسيلو

في خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - فيدي فالفيردي

في خط الهجوم: جاريث بيل - ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

وتنطلق مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم امام الملكي بذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة 22:00 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 23:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، الساعة 20:00 مساء بتوقيت جرينتش، الساعة 21:00 مساء بتوقيت تونس، الساعة 23:00 مساء بتوقيت اليمن، الساعة 23:00 مساء بتوقيت البحرين، الساعة 23:00 مساء بتوقيت الصومال، الساعة 22:00 مساء بتوقيت فلسطين، الساعة 22:00 مساء بتوقيت الأردن.

أما باريس سان جيرمان الطامح لتحقيق نتيجة إيجابية قبل الذهاب إلى سانتياجو بيرنابيو فإنه يمني النفس بالخروج بنتيجة مطمئنة لجماهيره، وهو أمر لن يكون سهلا حتى في وجود ليونيل ميسي الذي جاء من برشلونة في الصيف الماضي بهدف وحيد وهو الإتيان ببطولة التشامبيونزليج، وهو سبق وأن زار شباكهم في العديد من المرات رفقة الفريق الكتالوني.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام ريال مدريد:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، خوان بيرنات.

خط الوسط: باريدس، ماركو فيراتي، دانيلو.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، ماورو إيكاردي، آنخيل دي ماريا.