تراند اليوم : بث مباشر باريس .. ريال مدريد وباريس سان جيرمان مباشر بث مباشر ريال مدريد و باريس HD مباراه ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر

البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان paris sg vs real madrid يستضيف فريق بي اس جي في تمام الساعة الثامنة مساء الليلة بتوقيت جرينتش والساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة فريق ريال مدريد الإسباني في المباراة التي من المقرر أن تقام على ملعب بارك دي برانس أو حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس في إطار منافسات دور الستة عشر من دوري ابطال أوروبا في اطار منافسات الحالية ويمكن مشاهدة المباراة مباشرة وحصريا علي قنوات بي ان سبورت الرياضية مصحوبة بصوت المعلق الرياضي المتميز حسن العيدروس.

تمكن فريق باريس سان جيرمان من الوصول الي دور الستة عشر بعدما احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري ابطال أوروبا هذا الموسم بعد أن خاض منافسات ست مباريات وتمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات من المباريات التي خاضها في دور المجموعات فيما لم ينهزم سوى في مباراة واحدة من مبارياته التي خاضها في دور المجموعات وكان التعادل هو النتيجة الحاسمة مباراتين من المباريات التي خاضها الفريق الفرنسي ليتوقف رصيده بذلك عند احدى عشر نقطة محتلا المركز الثاني.

أما فريق ريال مدريد الإسباني الذي خاض أيضا منافسات ست مباريات في دور المجموعات فقد تمكن من الانفراد بصدارة مجموعته بعد أن خاض منافسات ست مباريات تمكن من تحقيق الفوز في خمسة مباريات منها دون أن يتعادل في أي من مبارياته التي خاضها في دور المجموعات حيث كانت الهزيمة هي النتيجة الحاسمة لمباراة واحدة من مباريات الفريق الملكي ليصل رصيده إلى خمسة عشر نقطة محتلا المركز الأول في ترتيب المجموعة بفارق خمسة نقاط عن أقرب منافسيه حيث اكتفى فريق انتر ميلان الإيطالي بالتواجد في المركز الثاني برصيد عشر نقاط فقط.